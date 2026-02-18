Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Portada del día

Portada RÉCORD 18 febrero 2026

REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 07:00 - 18 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Lo Último
08:03 ¿Guiño a Cruz Azul? Victor Osimhen asegura que apoyará a la Máquina por Ebere
07:53 Matías Almeyda recibe sanción histórica tras escándalo en Sevilla
07:47 ¿En cuánto está el dólar hoy 18 de febrero? Tipo de cambio en México
07:16 ¡Oficial! Los 49ers regresarán a la Ciudad de México para un partido de temporada regular en 2026
07:00 El Reporte Ponce: ¿Por qué Milito no llegó a Cruz Azul antes que Chivas?
07:00 Portada RÉCORD 18 febrero 2026
01:02 Partidos de hoy 18 de febrero de 2026
00:45 Olympiacos vs Bayer Leverkusen: ¿Dónde y a qué hora ver el duelo de Ida de Playoffs de Champions League?
00:42 LAFC arrolla al Real España y prácticamente sella su pase en la Concacaf Champions Cup
00:31 Liga MX: ¿Qué juegos se disputarán en la Jornada 7 del Clausura 2026?
Tendencia
1
Futbol ¿Problemas en América? Vinícius Lima protagoniza fuerte entrada sobre Kevin Álvarez en entrenamiento de las Águilas
2
Futbol Internacional De la burla a México al racismo contra Vinícius: El oscuro historial de Gianluca Prestianni
3
Futbol "¡Eres un racista de mierda!": Mbappé es captado explotando contra Prestianni
4
Futbol Mourinho insinúa que Vinicius Jr. provocó comentarios racistas en Benfica vs Real Madrid
5
Contra Mundial 2026: ¡Es oficial! México tendrá monedas conmemorativas en oro y plata
6
Futbol Nacional Selección Mexicana jugará en Toluca y Puebla previo al arranque del Mundial
Te recomendamos
Osimhen durante el partido de Champions League entre Galatasaray y Juventus | AP
Futbol
18/02/2026
¿Guiño a Cruz Azul? Victor Osimhen asegura que apoyará a la Máquina por Ebere
Matías Almeyda recibe sanción histórica tras escándalo en Sevilla
Futbol
18/02/2026
Matías Almeyda recibe sanción histórica tras escándalo en Sevilla
¿En cuánto está el dólar hoy 18 de febrero? Tipo de cambio en México
Contra
18/02/2026
¿En cuánto está el dólar hoy 18 de febrero? Tipo de cambio en México
San Francisco tendrá un partido de local en la Ciudad de México | X @49ers
NFL
18/02/2026
¡Oficial! Los 49ers regresarán a la Ciudad de México para un partido de temporada regular en 2026
El Reporte Ponce: ¿Por qué Milito no llegó a Cruz Azul antes que Chivas?
Opinión
18/02/2026
El Reporte Ponce: ¿Por qué Milito no llegó a Cruz Azul antes que Chivas?
Portada RÉCORD 18 febrero 2026
Portada del día
18/02/2026
Portada RÉCORD 18 febrero 2026