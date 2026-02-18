Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Otros Deportes

Agenda Juegos Olímpicos de Invierno miércoles 18 de febrero

La japonesa Kokomo Murase durante la competencia femenina de snowboard | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 08:42 - 18 febrero 2026
La actividad en Milan-Cortina 2026 continúa y se siguen repartiendo las medallas de la justa invernal en territorio italiano

Cinco días más y el telón caerá en Milan-Cortina 2026. Después de poco más de dos semanas de actividad, los Juegos Olímpicos de Invierno están por finalizar, por lo que el entusiasmo y las emociones están a tope, con el ansia de ver quiénes se quedarán las medallas que faltan por repartirse.

En la actividad de este miércoles 18 de febrero, el esquí (en diferentes modalidades) y el snowboarding celebraron sus finales en el arranque de la jornada. Mientras que en pruebas de equipo, como hockey sobre hielo y curling, las eliminatorias avanzan de cara a las Finales del torneo.

El equipo femenino de bosleigh de Canadá en su prueba de entrenamiento | AP
El equipo femenino de bosleigh de Canadá en su prueba de entrenamiento | AP

Suecia, Noruega y Estados Unidos brillan en esquí

Alrededor de las dos de la mañana comenzó la actividad olímpica de este miércoles 18 de febrero, con los entrenamientos de combinada nórdica y los primeros partidos de curling en la rama femenil, en la Ronda 10 del torneo. Mientras que en el esquí de fondo por equipos, la clasificación empezó desde las 2:45 horas y las medallas se repartieron aproximadamente dos horas después.

Suecia, Suiza y Alemania, en ese orden, subieron al podio femenino, mientras que en el masculino quedaron Noruega, Estados Unidos e Italia. En cuanto a las pruebas individuales, la china Xu Mengtao se colgó el oro en esquí acrobático y la estadounidense Mikaela Shiffrin lo hizo en eslalon.

Competidoras de Suiza, Suecia, Estados Unidos y Ucrania en la prueba de biatlón de relevos 4x6 | AP
Competidoras de Suiza, Suecia, Estados Unidos y Ucrania en la prueba de biatlón de relevos 4x6 | AP

¿Qué otras pruebas repartirán medallas?

De igual forma, las Finales de snowboarding slopestyle en la rama femenina y el biatlón de relevos 4x6 km en equipos comenzaron alrededor de las 7:30 horas. Mientras que por la tarde, el patinaje de velocidad en pista corta repartirá sus medallas. Los Cuartos de Final están programados para comenzar alrededor de las 13:15 horas (tiempo del centro de México) y las Finales está previsto que se celebren cerca de las 14:30 horas.

En cambio, en la prueba de relevos de 3000 m, la Final está agendada a las 14:00 horas. Estas pruebas de patinaje y el partido de Cuartos de Final entre las Selecciones de Estados Unidos y Suecia en la rama varonil pondrán fin a la actividad olímpica de este miércoles 18 de febrero.

Tomas Tatar anota en los Cuartos de Final entre Eslovaquia y Alemania en hockey varonil | AP
Tomas Tatar anota en los Cuartos de Final entre Eslovaquia y Alemania en hockey varonil | AP
