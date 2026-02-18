Thiago Espinosa recuerda el paso de Federico Viñas en América: “Ojalá me quieran la mitad de lo que a él”

Thiago Espinosa, nuevo jugador de América para este Clausura 2026, recordó a uno de sus compatriotas que pasaron por Coapa. Federico Viñas, delantero de las Águilas hace unos años, fue el futbolista al cual Thiago recordó con la camiseta azulcrema y señaló que espera ganarse el cariño de la afición americanista, así como lo hizo Fede. Incluso, mencionó que espera que lo “puedan querer la mitad” de como lo hacían con el atacante.

Thiago Espinosa, refuerzo del América | X: @ClubAmerica

THIAGO ESPINOSA BUSCA "EMULAR" A VIÑAS

En entrevista para RÉCORD, el lateral de 21 años reveló como los jugadores de las Águilas lo contactaron previo a su llegada. Desde Sebastián Cáceres, Rodrigo Aguirre quien ya se fue a Tigres y Brian Rodríguez, con cada uno habló antes de que se oficializara su llegada al conjunto azulcrema.

Sin embargo, al recordar a Federico Viñas, fue Thiago el que deseó que la afición americanista le tenga cariño así como lo hicieron con su compatriota. Más allá de esto, elogió a todos los uruguayos que se le acercaron durante este proceso previo a su llegada a las Águilas.

"Hablé con ellos, antes de llegar a México. Brian fue el que me escribió, se puso a disposición para mí. Son dos muy buenas personas. Conocía a los uruguayos, Brian, Fede Viñas. Ojalá me puedan querer la mitad de lo que querían a Fede", comentó el uruguayo.

Federico Viñas festeja su primer gol con América | IMAGO7

En cuanto a Federico Viñas, el delantero uruguayo llegó a las Águilas a préstamo en 2019. Sin embargo, en ese año se ganó el respeto y cariño de la afición azulcrema, pues desde su debut anotó gol. Tras cuatro años en el equipo, Fede sumó 122 partidos, en los cuales anotó 24 goles y registró cuatro asistencias.

LA COMPETENCIA CON BORJA

Sobre la competencia interna que tendrá en la lateral izquierda con Cristian Borja, Thiago no tuvo más que palabras de elogio hacia el colombiano. Incluso, mencionó que aunque no lo conoce al cien por ciento, sabe que puede contar con él para mejorar futbolisticamente.

"No he hablado mucho pero sí se nota que es una muy buena persona que no dudo que si yo tengo algún problema o duda sobre el puesto, él me va a ayudar. No tengo duda de eso", agregó para RÉCORD.

Thiago Espinosa entrenando en Coapa | X: @ClubAmerica