Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

Thiago Espinosa recuerda el paso de Federico Viñas en América: “Ojalá me quieran la mitad de lo que a él”

Daniel Estrada Navarrete 10:20 - 18 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El nuevo uruguayo de las Águilas tiene como referente del club a su compatriota, Federico Viñas

Thiago Espinosa, nuevo jugador de América para este Clausura 2026, recordó a uno de sus compatriotas que pasaron por Coapa. Federico Viñas, delantero de las Águilas hace unos años, fue el futbolista al cual Thiago recordó con la camiseta azulcrema y señaló que espera ganarse el cariño de la afición americanista, así como lo hizo Fede. Incluso, mencionó que espera que lo “puedan querer la mitad” de como lo hacían con el atacante.

Thiago Espinosa, refuerzo del América | X: @ClubAmerica

THIAGO ESPINOSA BUSCA "EMULAR" A VIÑAS

En entrevista para RÉCORD, el lateral de 21 años reveló como los jugadores de las Águilas lo contactaron previo a su llegada. Desde Sebastián Cáceres, Rodrigo Aguirre quien ya se fue a Tigres y Brian Rodríguez, con cada uno habló antes de que se oficializara su llegada al conjunto azulcrema.

Sin embargo, al recordar a Federico Viñas, fue Thiago el que deseó que la afición americanista le tenga cariño así como lo hicieron con su compatriota. Más allá de esto, elogió a todos los uruguayos que se le acercaron durante este proceso previo a su llegada a las Águilas.

"Hablé con ellos, antes de llegar a México. Brian fue el que me escribió, se puso a disposición para mí. Son dos muy buenas personas. Conocía a los uruguayos, Brian, Fede Viñas. Ojalá me puedan querer la mitad de lo que querían a Fede", comentó el uruguayo.
Federico Viñas festeja su primer gol con América | IMAGO7

En cuanto a Federico Viñas, el delantero uruguayo llegó a las Águilas a préstamo en 2019. Sin embargo, en ese año se ganó el respeto y cariño de la afición azulcrema, pues desde su debut anotó gol. Tras cuatro años en el equipo, Fede sumó 122 partidos, en los cuales anotó 24 goles y registró cuatro asistencias.

LA COMPETENCIA CON BORJA

Sobre la competencia interna que tendrá en la lateral izquierda con Cristian Borja, Thiago no tuvo más que palabras de elogio hacia el colombiano. Incluso, mencionó que aunque no lo conoce al cien por ciento, sabe que puede contar con él para mejorar futbolisticamente.

"No he hablado mucho pero sí se nota que es una muy buena persona que no dudo que si yo tengo algún problema o duda sobre el puesto, él me va a ayudar. No tengo duda de eso", agregó para RÉCORD.
Thiago Espinosa entrenando en Coapa | X: @ClubAmerica

Thiago Espinosa llegó procedente de Racing de Montevideo con un préstamo de un año con opción a compra. Con el dorsal ‘22’ y ya registrado en Liga MX, el lateral de 21 años apunta a estar en la convocatoria de André Jardine para el duelo de Jornada 7 entre las Aguilas y Puebla en el Estadio Cuauhtémoc.

Últimos videos
Lo Último
11:40 Así se vivió el Simulacro Nacional del 18 de febrero de 2026 a las 11:00 horas en México
11:28 Aficionado de Santos desmiente retiro de abono tras polémica en el TSM
10:53 VIDEO: “Somos la muerte”; revelan 14 minutos de tortura de militares a joven en Michoacán
10:45 Profeco activa operativo “Copa Mundial FIFA 2026” para proteger a consumidores
10:25 Alejandro Irarragorri asume la responsabilidad por la crisis de Santos Laguna
10:21 "No me gustaron las formas": Nico Ibáñez apuntó contra la directiva de Tigres por su salida del club
10:20 Thiago Espinosa recuerda el paso de Federico Viñas en América: “Ojalá me quieran la mitad de lo que a él”
10:08 Infantino condena el racismo contra Vinícius: "No hay lugar para ello en el futbol"
09:55 Therians: La Tigresa del Oriente afirma que ella inició el movimiento
09:50 UEFA inicia investigación oficial por presunto racismo contra Vinicius
Tendencia
1
Futbol ¿Problemas en América? Vinícius Lima protagoniza fuerte entrada sobre Kevin Álvarez en entrenamiento de las Águilas
2
Futbol Internacional De la burla a México al racismo contra Vinícius: El oscuro historial de Gianluca Prestianni
3
Futbol "¡Eres un racista de mierda!": Mbappé es captado explotando contra Prestianni
4
Futbol Mourinho insinúa que Vinicius Jr. provocó comentarios racistas en Benfica vs Real Madrid
5
Contra Mundial 2026: ¡Es oficial! México tendrá monedas conmemorativas en oro y plata
6
Futbol Nacional Selección Mexicana jugará en Toluca y Puebla previo al arranque del Mundial
Te recomendamos
Así se vivió el Simulacro Nacional del 18 de febrero de 2026 a las 11:00 horas en México
Contra
18/02/2026
Así se vivió el Simulacro Nacional del 18 de febrero de 2026 a las 11:00 horas en México
Aficionado de Santos desmiente retiro de abono tras polémica en el TSM
Futbol
18/02/2026
Aficionado de Santos desmiente retiro de abono tras polémica en el TSM
VIDEO: “Somos la muerte”; revelan 14 minutos de tortura de militares a joven en Michoacán
Contra
18/02/2026
VIDEO: “Somos la muerte”; revelan 14 minutos de tortura de militares a joven en Michoacán
Profeco activa operativo “Copa Mundial FIFA 2026” para proteger a consumidores
Contra
18/02/2026
Profeco activa operativo “Copa Mundial FIFA 2026” para proteger a consumidores
Alejandro Irarragorri asume la responsabilidad por la crisis de Santos Laguna
Futbol
18/02/2026
Alejandro Irarragorri asume la responsabilidad por la crisis de Santos Laguna
"No me gustaron las formas": Nico Ibáñez apuntó contra la directiva de Tigres por su salida del club
Futbol
18/02/2026
"No me gustaron las formas": Nico Ibáñez apuntó contra la directiva de Tigres por su salida del club