Contra

Así se vivió el Simulacro Nacional del 18 de febrero de 2026 a las 11:00 horas en México

Brigadas internas coordinaron el traslado ordenado hacia puntos de reunión previamente establecidos./ CONTRA
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 11:40 - 18 febrero 2026
El ejercicio movilizó a miles de personas que interrumpieron sus actividades para participar en protocolos de evacuación y repliegue

En punto de las 11:00 de la mañana de este miércoles 18 de febrero, la alerta sísmica resonó en la Ciudad de México y el Estado de México como parte del simulacro regional organizado por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC). El ejercicio movilizó a miles de personas que interrumpieron sus actividades para participar en protocolos de evacuación y repliegue.

Para esta jornada preventiva se activaron 13 mil 900 altavoces distribuidos en el Valle de México, además del alertamiento a través de telefonía celular, lo que permitió que la población identificara el sonido oficial y reaccionara conforme a los lineamientos establecidos en cada inmueble.

A las 11:00 horas se activaron 13,900 altavoces en la Ciudad de México y el Estado de México como parte del simulacro regional./ Georgina Sánchez

En unidades habitacionales, oficinas, escuelas y centros de trabajo, brigadas internas coordinaron el desalojo ordenado hacia puntos de reunión previamente señalados. En zonas como Insurgentes, vecinos participaron activamente, saliendo de sus edificios y concentrándose en áreas abiertas mientras se realizaban los conteos correspondientes.

¿Cuál fue el objetivo del simulacro en CDMX y Edomex?

El ejercicio tuvo como finalidad fortalecer la cultura de protección civil y evaluar la capacidad de respuesta ante un eventual sismo real. Las autoridades plantearon una hipótesis de movimiento telúrico para medir tiempos de evacuación, coordinación interinstitucional y funcionamiento del sistema de alerta.

En edificios públicos y corporativos, los tiempos de evacuación se ubicaron entre dos y cuatro minutos, rangos considerados adecuados por especialistas en gestión de riesgos. La práctica permitió identificar áreas de mejora en algunos inmuebles y reforzar protocolos internos.

Habitantes de unidades habitacionales participaron en la evacuación tras el sonido de la alerta sísmica del SASMEX./ Georgina Sánchez

Especialistas destacan que familiarizarse con el sonido emitido por el sistema coordinado por el SASMEX ayuda a reducir el pánico y acelera la reacción en una emergencia real. Escuchar la alerta en simulacros permite que la población identifique de inmediato la señal y actúe conforme a los protocolos.

Las autoridades reiteraron el llamado a mantener actualizados los planes familiares y laborales de protección civil, ubicar rutas de evacuación y participar en todos los ejercicios convocados durante el año. La práctica constante, subrayaron, puede marcar la diferencia en situaciones de riesgo real.

La alerta también fue enviada a teléfonos celulares para reforzar el ejercicio preventivo en el Valle de México./ Georgina Sánchez
