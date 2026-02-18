Bodo Glimt vs Inter de Milán: Debut del Ártico en Fase Eliminatoria de Champions League

El futbol europeo vivirá una jornada inédita con el enfrentamiento entre el Bodo/Glimt y el Inter de Milán. La ciudad de Bodø, reconocida como uno de los puntos más fríos del continente, presenta temperaturas bajo cero para esta semana. Las brigadas de mantenimiento trabajaron intensamente con sopladores de nieve para despejar el terreno de juego y garantizar la realización del encuentro.

Bodo/Glimt venció al Manchester City en la Champions League | AP

El Estadio Aspmyra se convertirá en el primer campo del Círculo Polar Ártico en albergar un duelo eliminatorio de la Champions League.

¿Qué complicaciones genera el clima en Noruega?

Jan Aage Fjørtoft, exfutbolista noruego y actual analista, reportó las complicaciones logísticas que enfrenta la producción televisiva italiana. El autobús encargado de la transmisión quedó atrapado en la carretera E6 y bloqueó un carril a una hora de distancia de la sede. "Se reportó más nieve el martes; bienvenidos a Noruega", publicó el comentarista mediante su cuenta oficial de X.

El conjunto local cuenta con una ventaja competitiva gracias a su superficie de pasto sintético, necesaria para evitar el congelamiento semanal del campo. Este tipo de terreno suele confundir a los equipos visitantes que no están habituados a la velocidad del balón en dichas condiciones. El Bodo/Glimt ha convertido su estadio en una auténtica fortaleza durante las competiciones internacionales recientes.

Bodo/Glimt en casa ante Manchester City | AP

Registro del Bodo/Glimt en casa

Desde el año 2020, el equipo noruego registra un balance impresionante de 31 victorias en 42 partidos europeos disputados en casa. En ese periodo, apenas concedieron nueve derrotas y sumaron dos empates ante clubes de diversas ligas de élite. Su resultado más reciente fue un contundente triunfo de 3-1 frente al Manchester City a finales del mes pasado.

Tras vencer al equipo inglés, los noruegos sorprendieron al mundo con una victoria de 2-1 ante el Atlético de Madrid en España. Gracias a estos resultados, el club logró avanzar a la ronda de repechaje para medirse contra el gigante italiano. El Inter llega como líder de la Serie A, tras quedar a un solo punto del pase directo a octavos.

La escuadra dirigida por Simone Inzaghi busca redimirse tras la estrepitosa caída de cinco por cero ante el PSG en la última final. El viaje al norte de Europa representa un desafío físico importante antes del duelo de vuelta en Italia. En seis días, ambos equipos se verán las caras en Milán bajo condiciones climáticas mucho más amigables para el futbol.

Por su parte, el Bodo/Glimt llega con la motivación de haber alcanzado las semifinales de la Europa League en la edición anterior. Aunque cayeron eliminados ante el Tottenham con un global de cinco a uno, su crecimiento en el plano internacional es notable. El modesto club nórdico ahora sueña con dejar fuera a uno de los candidatos naturales al título.

El encuentro de esta tarde marcará un hito para la UEFA al expandir las fronteras del torneo hacia latitudes extremas. La afición local agotó las entradas para presenciar un evento que pone a su ciudad en el mapa del deporte mundial. Los capitanes deberán adaptarse rápidamente a un entorno hostil donde el frío extremo será el protagonista secundario.