Newcastle golea a Qarabag con póker de Anthony Gordon en Champions League

El Newcastle United impuso su jerarquía en su visita al Qarabag con una contundente victoria de 1-6, para poner pie y medio en los Octavos de Final de la Champions League. Desde el inicio del encuentro, el equipo inglés mostró una agresividad ofensiva que asfixió a la defensa local. Anthony Gordon se convirtió en la figura absoluta del partido al marcar cuatro goles apenas en la primera parte.

¿Cómo fue la victoria del Newcastle sobre Qarabag?

La cuenta se abrió apenas al minuto tres, cuando Gordon definió con un disparo rastrero tras un pase en profundidad de Dan Burn. El dominio visitante se consolidó al minuto ocho gracias a un cabezazo de Malick Thiaw tras un centro preciso de Kieran Trippier. A pesar de los intentos del Qarabag por reaccionar, el conjunto de las Urracas mantuvo una presión asfixiante en cada sector del campo.

Anthony Gordon anotó cuatro goles ante Qarabag | AP

La debacle para el equipo de Azerbaiyán se agudizó cerca de la media hora de juego debido a constantes errores defensivos. Al minuto 32, Gordon aumentó la ventaja desde el punto penal tras una mano de Matheus Silva detectada por el VAR. Solo un minuto después, el propio Gordon firmó su tercer tanto de la tarde con un remate cruzado desde el centro del área.

Antes de ir al descanso, el Newcastle United consiguió el quinto gol mediante otro penalti ejecutado correctamente por Gordon al minuto 45. El Qarabag realizó cambios estructurales para la segunda mitad. La entrada de Badavi Hüseynov intentó darle mayor solidez a una zaga que se vio superada en velocidad constantemente.

El equipo local encontró una ligera recompensa a su esfuerzo al minuto 54 de la parte complementaria. Elvin Cafarquliyev anotó el gol del honor con un potente zurdazo sin ángulo tras una asistencia de Abdellah Zoubir. Aunque el VAR revisó la jugada, la anotación fue validada.

Sin embargo, el Newcastle United no bajó la intensidad y realizó tres cambios simultáneos para refrescar sus líneas ofensivas. Jacob Murphy, quien ingresó por Anthony Elanga, puso cifras definitivas al minuto 72 con un gran remate desde fuera del área. La asistencia fue obra de Harvey Barnes, quien completó un partido destacado en la generación de juego ofensivo.

En los minutos finales, el ritmo del partido descendió debido a las constantes faltas y las sustituciones en ambos bandos. El Qarabag intentó reducir la diferencia con disparos de Marko Jankovic, pero sus intentos salieron desviados por encima del travesaño. La defensa inglesa, liderada por Malick Thiaw, controló con solvencia los últimos embates del conjunto local.

Newcastle goleó 1-6 a Qarabag en la Ida de los Playoffs de Champions League | AP

Newcastle se acerca a los Octavos de Final

Con este resultado, el Newcastle United da un paso firme para avanzar a los Octavos de Final. Por su parte, el Qarabag deberá analizar los errores cometidos en una primera mitad que resultó fatídica para sus aspiraciones. El equipo de Eddie Howe se retira con la satisfacción de haber brindado una de las actuaciones más sólidas de la temporada.