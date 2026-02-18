Infantino condena el racismo contra Vinícius: "No hay lugar para ello en el futbol"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha manifestado su consternación y tristeza ante los presuntos insultos racistas dirigidos a Vinícius Júnior durante el partido de Champions League entre el Benfica y el Real Madrid. El dirigente exigió medidas contundentes contra los implicados en el incidente.

El partido entre Real Madrid y Benfica de este martes, se interrumpió este martes durante más de 10 minutos después de que Vinícius Júnior acusó a un rival de insultarlo de manera racista. El árbitro francés François Letexier detuvo en encunetro haciendo la seña de 'protocolo de racismo'.

Las cámaras captaron a Vinícius diciéndole a Letexier que Prestianni lo llamó "mono" por lo que, árbitro detuvo de inmediato el partido y Vinícius, se fue hacia la banda. Tras varios minutos el árbitro pareció indicar que no escuchó nada e hizo un gesto señalando que Prestianni tenía la camiseta sobre la boca. Letexier apartó a Prestianni y habló con él pero no le mostraron ni siquiera tarjeta amarilla y continuó jugando.

Vinicius se enfrenta a Gianluca Prestianni en el compromiso entre Benfica y Real Madrid | AP

Infantino habla del incidente

A través de un comunicado en sus redes sociales, Infantino expresó su repulsa por lo sucedido, afirmando que se sentía "conmocionado y entristecido". Subrayó de manera categórica que "no hay espacio para el racismo en nuestro deporte ni en nuestra sociedad" y urgió a todas las partes interesadas a tomar cartas en el asunto para que los responsables rindan cuentas.

"Necesitamos que todos los actores relevantes pasen a la acción", señaló el máximo mandatario de la FIFA.

Infantino también reafirmó el compromiso de la organización para proteger a jugadores, árbitros y aficionados, mostrando su total solidaridad con las víctimas de cualquier tipo de discriminación.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA | AP

Destacó el protocolo

El presidente de la FIFA elogió la rápida actuación del árbitro, quien empleó el gesto protocolario de los brazos cruzados para detener el juego y gestionar la situación. "En la FIFA estamos comprometidos para asegurar que se tomen las acciones debidas cuando ocurren incidentes", afirmó Infantino.

Infantino también insistió en que el futbol debe ser un vehículo para transmitir un mensaje claro y unificado contra la discriminación en todas sus formas. "Siempre continuaré reiterando: no al racismo. No a cualquier forma de discriminación", concluyó en su comunicado.

UEFA abrió investigación

La UEFA confirmó este miércoles la apertura de un expediente disciplinario para investigar lo ocurrido en el duelo entre Benfica y Real Madrid. El organismo presidido por Aleksander Ceferin busca determinar si existió una infracción grave durante el encuentro del pasado 17 de febrero.

El artículo 14 del código disciplinario establece castigos severos para quienes insulten la dignidad humana por motivos raciales. De comprobarse la ofensa, el responsable enfrentaría una suspensión mínima de diez partidos o un periodo de tiempo determinado.