Benfica defiende a Prestianni de acusaciones sobre racismo a Vini Jr.

El Benfica respondió este miércoles al anuncio de la UEFA sobre la apertura de una investigación disciplinaria. La institución lusa aseguró que brindará total colaboración y transparencia para esclarecer los hechos ocurridos en el Estadio de la Luz. El club reafirmó su compromiso histórico con los valores de igualdad, respeto e inclusión.

Gianluca Prestianni en bronca con jugadores del Real Madrid | AFP

¿Cuál es la postura de Benfica con Prestianni?

La entidad de Lisboa mantiene una defensa firme sobre la postura de Gianluca Prestianni tras escuchar sus alegaciones. "El club reitera su pleno apoyo y convicción en la versión presentada por el jugador", dicta el escrito oficial. El Benfica lamentó profundamente la campaña de difamación que, según ellos, sufre el futbolista actualmente.

El comunicado recuerda que los principios del equipo se alinean con la figura de Eusébio como su máximo símbolo. Los dirigentes recalcaron que la conducta de Prestianni siempre se guió por el respeto a los rivales y las instituciones. "Nuestra identidad define la defensa de valores fundamentales desde nuestra fundación", subrayó la directiva.

Tanto el Real Madrid como el conjunto portugués permanecen a disposición del organismo europeo para facilitar las indagaciones. Sin embargo, la resolución del caso presenta dificultades técnicas debido a la ausencia de pruebas visuales claras. El jugador local cubrió su boca con la camiseta en el momento del presunto insulto.

Prestianni viendo de lejos el festejo de Vini | AP

Esta acción impide que exista una imagen nítida donde se aprecie el gesto de llamar "mono" al delantero brasileño. Los investigadores deberán basarse en testimonios y audios de ambiente para determinar si existió una falta grave de conducta. El encuentro de futbol terminó con victoria para el Real Madrid por 1-0 en la capital lusa.

El arbitraje de François Letexier también será objeto de análisis por parte de la comisión de disciplina de la UEFA. El colegiado galo amonestó a Vinícius por su festejo, pero no tomó medidas inmediatas contra el futbolista del Benfica. Los reportes de los delegados de campo serán fundamentales para avanzar en este proceso administrativo.

Tensión en el Real Madrid vs Benfica

La tensión entre ambos clubes aumentó tras las declaraciones de Kylian Mbappé en la zona mixta del estadio. El francés exigió castigos severos para el joven argentino por su comportamiento ante las cámaras de televisión. El Benfica insiste en que la presunción de inocencia debe prevalecer ante la falta de evidencias físicas.

El proceso podría tardar varias semanas antes de emitir un fallo definitivo sobre la sanción o la absolución. Mientras tanto, el ambiente para el partido de vuelta en el Estadio Santiago Bernabéu genera gran expectativa entre la afición.