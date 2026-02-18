Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Benfica defiende a Prestianni de acusaciones sobre racismo a Vini Jr.

Gianluca Prestianni, acusado de insultos racistas | AFP
David Torrijos Alcántara 08:46 - 18 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La entidad de Lisboa mantiene una defensa firme sobre el argentino

El Benfica respondió este miércoles al anuncio de la UEFA sobre la apertura de una investigación disciplinaria. La institución lusa aseguró que brindará total colaboración y transparencia para esclarecer los hechos ocurridos en el Estadio de la Luz. El club reafirmó su compromiso histórico con los valores de igualdad, respeto e inclusión.

Gianluca Prestianni en bronca con jugadores del Real Madrid | AFP

¿Cuál es la postura de Benfica con Prestianni?

La entidad de Lisboa mantiene una defensa firme sobre la postura de Gianluca Prestianni tras escuchar sus alegaciones. "El club reitera su pleno apoyo y convicción en la versión presentada por el jugador", dicta el escrito oficial. El Benfica lamentó profundamente la campaña de difamación que, según ellos, sufre el futbolista actualmente.

El comunicado recuerda que los principios del equipo se alinean con la figura de Eusébio como su máximo símbolo. Los dirigentes recalcaron que la conducta de Prestianni siempre se guió por el respeto a los rivales y las instituciones. "Nuestra identidad define la defensa de valores fundamentales desde nuestra fundación", subrayó la directiva.

Tanto el Real Madrid como el conjunto portugués permanecen a disposición del organismo europeo para facilitar las indagaciones. Sin embargo, la resolución del caso presenta dificultades técnicas debido a la ausencia de pruebas visuales claras. El jugador local cubrió su boca con la camiseta en el momento del presunto insulto.

Prestianni viendo de lejos el festejo de Vini | AP

Esta acción impide que exista una imagen nítida donde se aprecie el gesto de llamar "mono" al delantero brasileño. Los investigadores deberán basarse en testimonios y audios de ambiente para determinar si existió una falta grave de conducta. El encuentro de futbol terminó con victoria para el Real Madrid por 1-0 en la capital lusa.

El arbitraje de François Letexier también será objeto de análisis por parte de la comisión de disciplina de la UEFA. El colegiado galo amonestó a Vinícius por su festejo, pero no tomó medidas inmediatas contra el futbolista del Benfica. Los reportes de los delegados de campo serán fundamentales para avanzar en este proceso administrativo.

Tensión en el Real Madrid vs Benfica

La tensión entre ambos clubes aumentó tras las declaraciones de Kylian Mbappé en la zona mixta del estadio. El francés exigió castigos severos para el joven argentino por su comportamiento ante las cámaras de televisión. El Benfica insiste en que la presunción de inocencia debe prevalecer ante la falta de evidencias físicas.

El proceso podría tardar varias semanas antes de emitir un fallo definitivo sobre la sanción o la absolución. Mientras tanto, el ambiente para el partido de vuelta en el Estadio Santiago Bernabéu genera gran expectativa entre la afición.

Vinicius se enfrenta a Gianluca Prestianni en el compromiso entre Benfica y Real Madrid | AP
Vinicius se enfrenta a Gianluca Prestianni en el compromiso entre Benfica y Real Madrid | AP
Últimos videos
Lo Último
11:40 Así se vivió el Simulacro Nacional del 18 de febrero de 2026 a las 11:00 horas en México
11:28 Aficionado de Santos desmiente retiro de abono tras polémica en el TSM
10:53 VIDEO: “Somos la muerte”; revelan 14 minutos de tortura de militares a joven en Michoacán
10:45 Profeco activa operativo “Copa Mundial FIFA 2026” para proteger a consumidores
10:25 Alejandro Irarragorri asume la responsabilidad por la crisis de Santos Laguna
10:21 "No me gustaron las formas": Nico Ibáñez apuntó contra la directiva de Tigres por su salida del club
10:20 Thiago Espinosa recuerda el paso de Federico Viñas en América: “Ojalá me quieran la mitad de lo que a él”
10:08 Infantino condena el racismo contra Vinícius: "No hay lugar para ello en el futbol"
09:55 Therians: La Tigresa del Oriente afirma que ella inició el movimiento
09:50 UEFA inicia investigación oficial por presunto racismo contra Vinicius
Tendencia
1
Futbol ¿Problemas en América? Vinícius Lima protagoniza fuerte entrada sobre Kevin Álvarez en entrenamiento de las Águilas
2
Futbol Internacional De la burla a México al racismo contra Vinícius: El oscuro historial de Gianluca Prestianni
3
Futbol "¡Eres un racista de mierda!": Mbappé es captado explotando contra Prestianni
4
Futbol Mourinho insinúa que Vinicius Jr. provocó comentarios racistas en Benfica vs Real Madrid
5
Contra Mundial 2026: ¡Es oficial! México tendrá monedas conmemorativas en oro y plata
6
Futbol Nacional Selección Mexicana jugará en Toluca y Puebla previo al arranque del Mundial
Te recomendamos
Así se vivió el Simulacro Nacional del 18 de febrero de 2026 a las 11:00 horas en México
Contra
18/02/2026
Así se vivió el Simulacro Nacional del 18 de febrero de 2026 a las 11:00 horas en México
Aficionado de Santos desmiente retiro de abono tras polémica en el TSM
Futbol
18/02/2026
Aficionado de Santos desmiente retiro de abono tras polémica en el TSM
VIDEO: “Somos la muerte”; revelan 14 minutos de tortura de militares a joven en Michoacán
Contra
18/02/2026
VIDEO: “Somos la muerte”; revelan 14 minutos de tortura de militares a joven en Michoacán
Profeco activa operativo “Copa Mundial FIFA 2026” para proteger a consumidores
Contra
18/02/2026
Profeco activa operativo “Copa Mundial FIFA 2026” para proteger a consumidores
Alejandro Irarragorri asume la responsabilidad por la crisis de Santos Laguna
Futbol
18/02/2026
Alejandro Irarragorri asume la responsabilidad por la crisis de Santos Laguna
"No me gustaron las formas": Nico Ibáñez apuntó contra la directiva de Tigres por su salida del club
Futbol
18/02/2026
"No me gustaron las formas": Nico Ibáñez apuntó contra la directiva de Tigres por su salida del club