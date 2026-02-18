Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Alexis Mac Allister, en la mira del Manchester United para fichaje histórico

Mac Allister en partido con Liverpool | AP
David Torrijos Alcántara 09:22 - 18 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El mediocampista argentino protagoniza los rumores del mercado europeo ante un posible traspaso directo entre los dos rivales más grandes de Inglaterra

Alexis Mac Allister despierta el interés formal del Manchester United para la próxima ventana de transferencias de verano. Los diarios británicos The Mirror y The Daily Express colocaron al volante en sus portadas este miércoles. El exjugador de Boca Juniors aparece como el objetivo principal para reforzar el centro del campo de los "Red Devils".

Mac Allister festeja gol con Liverpool | @LFC

La operación cobra relevancia histórica debido a la nula relación comercial entre ambas instituciones desde hace décadas. El último antecedente de un traspaso directo ocurrió en 1964, cuando Phil Chisnall dejó Old Trafford para unirse al Liverpool. Desde aquel entonces, la rivalidad extrema impidió cualquier movimiento de futbolistas entre los dos clubes más ganadores de la nación.

Gabriel Heinze intentó realizar un camino similar en 2007 bajo el mando de Sir Alex Ferguson, pero la transferencia fracasó. La directiva del Manchester United bloqueó la salida del defensor argentino hacia Anfield para evitar fortalecer a su máximo competidor. Ahora, el nombre de Mac Allister rompe con esa tendencia tras dos temporadas y media de gran nivel.

¿Cuál es la situación actual de Mac Allister en Liverpool?

El volante de la Selección Argentina tiene contrato vigente hasta 2028 y una cláusula de rescisión de 85 millones de euros. La salida anticipada de Casemiro del equipo de Manchester acelera las gestiones para buscar un reemplazo de jerarquía internacional. Los informes indican que el United está dispuesto a realizar un esfuerzo económico importante por el mediocampista.

Mac Allister en partido con Liverpool | AP

The Daily Express sugiere que la negociación podría incluir el intercambio de algunos jugadores para reducir el costo del fichaje. Nombres como Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte y Mason Mount aparecen como posibles piezas de cambio en esta ambiciosa operación. El Manchester United busca renovar su plantilla tras una campaña con altibajos en los torneos locales.

Los números globales en el club de Anfield alcanzan los 130 partidos y 16 tantos desde su llegada.

Movimientos previos al Mundial 2026

El cuerpo técnico de Lionel Scaloni sigue de cerca estas versiones a pocos meses del inicio de la Copa del Mundo. La estabilidad y el rodaje de los jugadores titulares resultan claves para la planificación del entrenador del seleccionado nacional.

La resolución de este posible traspaso llegaría una vez finalizada la actividad oficial en la Premier League. El Liverpool deberá decidir si acepta negociar a una de sus figuras con su eterno rival o retiene al volante. Mientras tanto, el entorno del jugador mantiene la cautela ante la magnitud de las cifras que se manejan.

Mac Allister en festejo de gol con Liverpool l AP
Últimos videos
Lo Último
11:40 Así se vivió el Simulacro Nacional del 18 de febrero de 2026 a las 11:00 horas en México
11:28 Aficionado de Santos desmiente retiro de abono tras polémica en el TSM
10:53 VIDEO: “Somos la muerte”; revelan 14 minutos de tortura de militares a joven en Michoacán
10:45 Profeco activa operativo “Copa Mundial FIFA 2026” para proteger a consumidores
10:25 Alejandro Irarragorri asume la responsabilidad por la crisis de Santos Laguna
10:21 "No me gustaron las formas": Nico Ibáñez apuntó contra la directiva de Tigres por su salida del club
10:20 Thiago Espinosa recuerda el paso de Federico Viñas en América: “Ojalá me quieran la mitad de lo que a él”
10:08 Infantino condena el racismo contra Vinícius: "No hay lugar para ello en el futbol"
09:55 Therians: La Tigresa del Oriente afirma que ella inició el movimiento
09:50 UEFA inicia investigación oficial por presunto racismo contra Vinicius
Tendencia
1
Futbol ¿Problemas en América? Vinícius Lima protagoniza fuerte entrada sobre Kevin Álvarez en entrenamiento de las Águilas
2
Futbol Internacional De la burla a México al racismo contra Vinícius: El oscuro historial de Gianluca Prestianni
3
Futbol "¡Eres un racista de mierda!": Mbappé es captado explotando contra Prestianni
4
Futbol Mourinho insinúa que Vinicius Jr. provocó comentarios racistas en Benfica vs Real Madrid
5
Contra Mundial 2026: ¡Es oficial! México tendrá monedas conmemorativas en oro y plata
6
Futbol Nacional Selección Mexicana jugará en Toluca y Puebla previo al arranque del Mundial
Te recomendamos
Así se vivió el Simulacro Nacional del 18 de febrero de 2026 a las 11:00 horas en México
Contra
18/02/2026
Así se vivió el Simulacro Nacional del 18 de febrero de 2026 a las 11:00 horas en México
Aficionado de Santos desmiente retiro de abono tras polémica en el TSM
Futbol
18/02/2026
Aficionado de Santos desmiente retiro de abono tras polémica en el TSM
VIDEO: “Somos la muerte”; revelan 14 minutos de tortura de militares a joven en Michoacán
Contra
18/02/2026
VIDEO: “Somos la muerte”; revelan 14 minutos de tortura de militares a joven en Michoacán
Profeco activa operativo “Copa Mundial FIFA 2026” para proteger a consumidores
Contra
18/02/2026
Profeco activa operativo “Copa Mundial FIFA 2026” para proteger a consumidores
Alejandro Irarragorri asume la responsabilidad por la crisis de Santos Laguna
Futbol
18/02/2026
Alejandro Irarragorri asume la responsabilidad por la crisis de Santos Laguna
"No me gustaron las formas": Nico Ibáñez apuntó contra la directiva de Tigres por su salida del club
Futbol
18/02/2026
"No me gustaron las formas": Nico Ibáñez apuntó contra la directiva de Tigres por su salida del club