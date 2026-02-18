Alexis Mac Allister, en la mira del Manchester United para fichaje histórico

Alexis Mac Allister despierta el interés formal del Manchester United para la próxima ventana de transferencias de verano. Los diarios británicos The Mirror y The Daily Express colocaron al volante en sus portadas este miércoles. El exjugador de Boca Juniors aparece como el objetivo principal para reforzar el centro del campo de los "Red Devils".

Mac Allister festeja gol con Liverpool | @LFC

La operación cobra relevancia histórica debido a la nula relación comercial entre ambas instituciones desde hace décadas. El último antecedente de un traspaso directo ocurrió en 1964, cuando Phil Chisnall dejó Old Trafford para unirse al Liverpool. Desde aquel entonces, la rivalidad extrema impidió cualquier movimiento de futbolistas entre los dos clubes más ganadores de la nación.

Gabriel Heinze intentó realizar un camino similar en 2007 bajo el mando de Sir Alex Ferguson, pero la transferencia fracasó. La directiva del Manchester United bloqueó la salida del defensor argentino hacia Anfield para evitar fortalecer a su máximo competidor. Ahora, el nombre de Mac Allister rompe con esa tendencia tras dos temporadas y media de gran nivel.

¿Cuál es la situación actual de Mac Allister en Liverpool?

El volante de la Selección Argentina tiene contrato vigente hasta 2028 y una cláusula de rescisión de 85 millones de euros. La salida anticipada de Casemiro del equipo de Manchester acelera las gestiones para buscar un reemplazo de jerarquía internacional. Los informes indican que el United está dispuesto a realizar un esfuerzo económico importante por el mediocampista.

Mac Allister en partido con Liverpool | AP

The Daily Express sugiere que la negociación podría incluir el intercambio de algunos jugadores para reducir el costo del fichaje. Nombres como Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte y Mason Mount aparecen como posibles piezas de cambio en esta ambiciosa operación. El Manchester United busca renovar su plantilla tras una campaña con altibajos en los torneos locales.

Los números globales en el club de Anfield alcanzan los 130 partidos y 16 tantos desde su llegada.

Movimientos previos al Mundial 2026

El cuerpo técnico de Lionel Scaloni sigue de cerca estas versiones a pocos meses del inicio de la Copa del Mundo. La estabilidad y el rodaje de los jugadores titulares resultan claves para la planificación del entrenador del seleccionado nacional.

La resolución de este posible traspaso llegaría una vez finalizada la actividad oficial en la Premier League. El Liverpool deberá decidir si acepta negociar a una de sus figuras con su eterno rival o retiene al volante. Mientras tanto, el entorno del jugador mantiene la cautela ante la magnitud de las cifras que se manejan.