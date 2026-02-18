Alejandro Irarragorri asume la responsabilidad por la crisis de Santos Laguna

Alejandro Irarragorri rompió el silencio este martes para enfrentar la difícil situación que atraviesa Santos Laguna. El directivo reconoció ser el máximo responsable de la pérdida de identidad y los problemas deportivos que padece la institución lagunera.

"No ha sido un proceso fácil en lo personal y eso me distrajo de entender lo que sucedía", admitió.

Alejandro Irarragorri, durante una conferencia de prensa | MIGUEL PONTÓN

¿Regresa Alejandro Irarragorri a Santos?

El líder de Grupo Orlegi anunció que tomará el mando directo del comité de futbol para atacar las causas de la crisis con agresividad. Irarragorri descartó que la falta de inversión económica sea el origen del mal momento que vive el equipo actualmente. Para el empresario, el problema principal radica en una desconexión emocional y operativa dentro de la organización.

"Hoy se termina la medianía en este club", sentenció con firmeza el directivo. Advirtió que cualquier integrante que no esté dispuesto a representar dignamente a la región de la Comarca no tendrá cabida. Irarragorri enfatizó que el plantel cuenta con buenos futbolistas, pero carece de un funcionamiento colectivo sólido.

La estructura deportiva sufrió modificaciones inmediatas tras la derrota del pasado domingo que indignó a la afición en el estadio. Francisco Rodríguez fue relevado de su cargo como director técnico, al igual que Braulio Rodríguez en la gestión deportiva. Estas salidas marcan el inicio de una etapa de reestructuración total que busca recuperar el protagonismo perdido.

Omar Tapia, quien se desempeñaba como encargado de las fuerzas básicas, asumirá la dirección técnica de manera interina para el cierre del torneo. El estratega cuenta con formación en el FC Barcelona y experiencia previa dentro de las selecciones nacionales juveniles de México. La directiva evaluará su desempeño mientras analiza otros perfiles de entrenadores durante los próximos 60 días.

Santos Laguna se ubica en el lugar 18 del Clausura 2026 | Imago7

Alejandro Irarragorri Kalb, presidente del club, acompañó el anuncio de estas medidas drásticas para intentar salvar la temporada del Clausura 2026. El objetivo es encontrar profesionales que "sangren por la institución" y entiendan la exigencia de la plaza. La dirigencia se enfocará en realizar un diagnóstico profundo de cada rincón de la estructura deportiva santista.

En Santos lamentan los malos resultados

El directivo lamentó el sufrimiento de los seguidores y la evidente falta de unión entre el equipo y su fiel comunidad. "Lo que expresó la afición representa la gran desconexión que hay con lo que pasa en la Comarca Lagunera", explicó con sinceridad. El compromiso ahora es trabajar para devolverle al equipo la mística competitiva que lo caracterizó históricamente.

La búsqueda de un nuevo director técnico formal comenzará de inmediato, y se priorizará a alguien con sentido de pertenencia y visión ganadora. Santos Laguna buscará cerrar dignamente el presente certamen mientras sienta las bases para un proyecto de largo plazo más sólido.