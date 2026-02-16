¡Remontada Cañonera! Mazatlán viene de atrás y vence a Santos Laguna

En el duelo de los últimos de la tabla, Mazatlán superó a Santos Laguna con un marcador de 1-2. El conjunto dirigido por Sergio Bueno vino de atrás para sacar los tres puntos, pese a sufrir para batir a Carlos Acevedo, figura del equipo local.

Momentos del cotejo entre Mazatlán y Santos | IMAGO7

Santos Laguna arrastra varios torneos sin ser competitivo, por lo que la afición está en un punto de hartazgo, especialmente después de esta derrota, pues la expectativa era mayor al tratarse de un rival que tampoco marcha bien.

Lucas Di Yorio adelantó a su equipo al minuto 17 con un penalti, el cual fue señalado con polémica incluida. La sensación fue de que Santos podía mantener la ventaja y buscar el segundo que ampliara la ventaja, pero los dirigidos por Sergio Bueno mostraron determinación.

Después de varios intentos, en los que Carlos Acevedo intervino de forma correcta, Facundo Almada encontró la manera de vencerlo al minuto 43. Con el empate, los Cañoneros crecieron en el encuentro y la remontada se comenzó a gestar.

Mazatlán festeja gol ante Santos | IMAGO7

En la segunda mitad, Mazatlán salió inspirado y Mauro Zaleta anotó para remontar el marcador. Santos no tuvo una reacción adecuada al gol en contra y Sergio Bueno acomodó a su equipo para quedarse con el triunfo.

Con el resultado, Mazatlán salió del fondo de la tabla para superar a Santos y dejarlo en último puesto. Ambos equipos sufren una fuerte crisis, especialmente los de Torreón, que arrastran varios torneos sin lograr competir y ser protagonistas