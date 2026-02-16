¿Sancionan a escuelas por aceptar a hijos de narcos? Esta es la verdadera historia

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó que impuso una sanción de 1.72 millones de dólares a la IMG Academy, una prestigiosa escuela privada con sede en Bradenton, Florida. La medida fue tomada luego de que la institución mantuviera acuerdos financieros con individuos sancionados por sus vínculos con organizaciones de narcotráfico mexicanas.

¿Por qué fue sancionada la IMG Academy?

Según el comunicado oficial, la OFAC determinó que entre 2018 y 2022 la IMG Academy celebró acuerdos de matrícula y procesó pagos repetidos relacionados con la educación de los hijos de dos individuos designados como Nacionales Especialmente Designados (SDN) por su conexión con un cártel mexicano.

Estas transacciones, que incluyeron colegiaturas, alojamiento y otros gastos escolares, se realizaron a lo largo de varios años —al menos 89 veces según las autoridades— a pesar de que los padres estaban en la lista de personas sancionadas bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act).

¿Qué implican las sanciones y la multa?

La multa de 1.72 millones de dólares se acordó como parte de un arreglo para resolver la posible responsabilidad civil de la institución por estas aparentes violaciones a las sanciones antinarcóticos de Estados Unidos. La OFAC calificó la conducta como “no grave” debido a factores atenuantes, incluida la cooperación de la escuela con las autoridades y la implementación de medidas correctivas después de que se detectaron las posibles infracciones.

