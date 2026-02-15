¿Qué le pasó a Fátima Bosch? Se desploma durante desfile en Ecuador / VIDEO

La actual Miss Universo, Fátima Bosch sufrió un desvanecimiento este domingo 15 de febrero de 2026 mientras participaba en el tradicional Desfile de la Fiesta de la Fruta y de las Flores en Ambato, una de las celebraciones culturales más importantes del país.

El momento ocurrió cuando la reina universal recorría las calles de la ciudad sobre un carro alegórico, saludando a miles de asistentes desde una estructura elevada. Testigos captaron cómo, de forma súbita, Bosch perdió el equilibrio y cayó, lo que provocó preocupación entre los presentes y se viralizó rápidamente en redes sociales.

Fátima Bosch es la Miss Universo 2025. / RS

¿Qué le pasó a Fátima Bosch durante el desfile?

De acuerdo con informes preliminares y testimonios, la caída no fue un tropiezo común, sino resultado de una descompensación que obligó a la modelo a sentarse y posteriormente perder el equilibrio por completo.

Paramédicos presentes en el evento acudieron de inmediato para brindarle atención y la estabilizaron en el lugar, después de lo cual fue retirada con cuidado para continuar valorando su estado. Hasta ahora, no se ha emitido un diagnóstico médico oficial por parte de las autoridades o la organización del certamen.

El incidente ocurrió mientras la reina de belleza recorría las avenidas Cevallos y Quito. / @MissMexicoNews

Posible causa: efectos de la altitud

Especialistas consultados por asistentes y reportes locales sugieren que el malestar podría estar relacionado con lo que comúnmente se conoce como “mal de altura” o soroche, un malestar que puede provocar mareos, náuseas y desmayos en personas no acostumbradas a altitudes elevadas.

Fátima Bosch, se encuentra en territorio ecuatoriano como parte de su agenda de trabajo / IG: @fatimaboschfdz

Ambato se encuentra a aproximadamente 2 580 metros sobre el nivel del mar, y aunque no representa una altitud extrema para muchos visitantes, la falta de aclimatación puede afectar a personas provenientes de zonas mucho más bajas. Hasta el momento, ni la organización Miss Universo ni la propia Bosch han emitido un comunicado oficial sobre su estado de salud o las causas precisas que causaron el incidente.

¿Qué sigue para Fátima Bosch en Ecuador?

La visita de la reina universal a Ecuador forma parte de una gira oficial que tiene programada hasta el 18 de febrero, con diversas actividades públicas y culturales.

Hasta el momento, la organización Miss Universo y Miss Universo Ecuador no han emitido un comunicado sobre el incidente. / IG: @fatimaboschfdz