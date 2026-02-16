Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
¡Otra vez! Activan Contingencia Ambiental y endurecen Hoy No Circula en CDMX y Edomex este lunes 16 de febrero

Se activa contingencia ambiental en CDMX y Edomex. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 18:27 - 15 febrero 2026
Altas concentraciones de ozono obligaron a activar la contingencia; autoridades piden evitar actividades al aire libre y aplican nuevas restricciones vehiculares.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la Contingencia Ambiental Atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, lo que detona la aplicación de medidas extraordinarias del programa Hoy No Circula para disminuir emisiones contaminantes.

Autoridades ambientales recomiendan reducir el uso de vehículos y evitar actividades al aire libre. / iStock

La decisión se tomó tras registrarse concentraciones elevadas de ozono, de acuerdo con el sistema oficial de monitoreo de la calidad del aire. La autoridad ambiental explicó que las condiciones atmosféricas —alta radiación solar y baja dispersión de contaminantes— favorecieron la acumulación de este gas.

La activación de contingencia ocurre cuando los contaminantes superan los límites establecidos por protocolos oficiales. / iStock

¿Qué vehículos no podrán circular?

Mañana lunes 16 de febrero, de 5:00 a 22:00 horas, deberán suspender circulación:

  1. Vehículos con holograma 2.

  2. Vehículos con holograma 1 con terminación de placa 1, 3, 5, 6, 7 y 9.

  3. Vehículos con holograma 0 y 00, engomado amarillo, terminación 5 o 6.

  4. Autos sin holograma, con placas foráneas, de demostración, nuevos o con pase turístico (se les aplica la misma restricción que holograma 2).

  5. El 50% de unidades de reparto de gas LP sin válvula de desconexión seca con terminación NON.

  6. Vehículos de carga local o federal entre 6:00 y 10:00 horas, salvo los inscritos en programas de autorregulación.

  7. Taxis con hologramas 00, 0, 1 o 2 que entren en los supuestos anteriores no circularán de 10:00 a 22:00 horas.

Autoridades ambientales implementaron restricciones vehiculares tras registrarse altos niveles de ozono./ Pixabay

Recomendaciones a la población

Las autoridades señalaron que la medida busca reducir la exposición de la población al aire contaminado y disminuir riesgos a la salud, además de bajar la generación de emisiones contaminantes.

Entre las principales recomendaciones para la población están:

  • Evitar actividades cívicas, culturales y recreativas al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas.

  • No realizar ejercicio en exteriores en ese mismo horario.

  • Suspender eventos masivos deportivos o culturales al aire libre.

  • No fumar en espacios cerrados.

  • Mantenerse informados sobre la calidad del aire mediante la app Aire y canales oficiales.

También se pidió reforzar acciones para reducir emisiones, como realizar trabajo a distancia, evitar el uso de aerosoles y solventes, cargar gasolina fuera de horas de calor, revisar fugas de gas doméstico y disminuir el consumo de combustibles en casa.

Autoridades ambientales recomendaron evitar actividades al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas. / iStock
