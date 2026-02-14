Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Otros Deportes

¡Oro para México! La delegación mexicana brilla a nivel mundial

México gana medalla de oro en natación artística | X: @COM_Mexico
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 16:27 - 14 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
México conquista el oro en la Copa del Mundo de Natación Artística celebrada en Colombia

La delegación mexicana continúa cosechando éxitos en el panorama deportivo internacional. En esta ocasión, la Selección de Natación Artística se ha coronado campeona en el Mundial celebrado en Colombia, gracias a una espectacular rutina técnica inspirada en la temática de "Bollywood"

ORO PARA MÉXICO

Este triunfo llega en un momento de renovación para el equipo, que ha integrado a jóvenes talentos en busca de consolidación. Competencias de este calibre representan el escenario ideal para que las nuevas figuras demuestren su potencial y capacidad.

La competencia tuvo lugar el viernes 13 de febrero en Medellín, Colombia, donde el renovado conjunto de "sirenas" mexicanas dominó la piscina. Su rutina técnica les valió la puntuación más alta del certamen, asegurando así el primer lugar del podio.

El equipo campeón estuvo integrado por Glenda Inzunza, Regina Alférez, Miranda Barrera, Joana Jiménez, Pamela Toscano, Carolina Arzate, Citlali Nuño y Sofía Valenzuela, con Daniela Ávila y Diego Villalobos como reservas. Estos nombres prometen resonar con fuerza en la disciplina a nivel mundial.

Desde su entrada al agua, las atletas mexicanas cautivaron a los jueces con su interpretación de "Bollywood". Ejecutaron movimientos de gran precisión y sutileza, pero a la vez vistosos, lo que les permitió obtener las mejores calificaciones de la jornada.

Con una rutina de alto grado de dificultad (45.4125), México acumuló un total de 263.2375 puntos, desglosados en 109.9250 por impresión artística y 155.3125 por ejecución. Este puntaje les otorgó la medalla de oro, y el himno nacional mexicano resonó en el complejo acuático.

Mundial de Natación | X: @COM_Mexico

RESTO DEL PODIO

El podio lo completaron Estados Unidos, que se adjudicó la medalla de plata con 249.883 puntos, y Canadá, que obtuvo el bronce al finalizar con una puntuación de 217.2667.

Bajo la dirección de las entrenadoras Adriana Loftus y Ofelia Pedrero, el equipo mexicano alcanza este importante logro. El triunfo llega después de un periodo marcado por diversas polémicas en torno a la disciplina, especialmente en el ciclo previo a los Juegos Olímpicos de París 2024 y las diferencias con la CONADE, dirigida por Ana Gabriela Guevara.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

Últimos videos
Lo Último
17:10 ¡Desquiciados! Barra del Atlético San Luis queman ataúd con escudo de Querétaro previo al Clásico de la 57
17:08 ‘No está para jugar 90 minutos cada tres días’: Arbeloa aclara situación de Carvajal
16:55 Álvaro Morata protagoniza insólita expulsión en el partido ante Fiorentina
16:30 Atlas lanza jersey conmemorativo previo a duelo ante Pachuca
16:27 ¡Oro para México! La delegación mexicana brilla a nivel mundial
16:15 Valtteri Bottas elogia a Checo Pérez y anticipa una gran dupla en Cadillac para la F1 2026
16:14 Real Madrid golea a la Real Sociedad y sueña con el liderato
16:12 Sigue la Fase I de Contingencia Ambiental en el Valle de México este sábado 14 de febrero
16:07 Cuauhtémoc Blanco calienta el Clásico Nacional: "Vamos a darles una ching..."
15:56 Cantante brasileño aconseja a Carlo Ancelotti convocar a Neymar con la selección
Tendencia
1
Futbol Cristiano Ronaldo marca en su regreso con el Al Nassr y comanda la victoria
2
Empelotados Luis García se le 'declara' a Martinoli en pleno 14 de febrero
3
Futbol Barcelona presenta queja formal por el polémico arbitraje en la Copa del Rey
4
Futbol Mohamed descarta a Boca Juniors y prioriza su continuidad en Toluca
5
Futbol Sebastián Abreu prioriza el Mundial: "Lo importante es que Gilberto Mora llegue a la Copa del Mundo"
6
Contra VIDEO: Alcaldesa de Cuauhtémoc acusa emboscada en operativo y muestra los golpes que recibió
Te recomendamos
¡Desquiciados! Barra del Atlético San Luis queman ataúd con escudo de Querétaro previo al Clásico de la 57
Futbol
14/02/2026
¡Desquiciados! Barra del Atlético San Luis queman ataúd con escudo de Querétaro previo al Clásico de la 57
‘No está para jugar 90 minutos cada tres días’: Arbeloa aclara situación de Carvajal
Futbol
14/02/2026
‘No está para jugar 90 minutos cada tres días’: Arbeloa aclara situación de Carvajal
Álvaro Morata protagoniza insólita expulsión en el partido ante Fiorentina
Futbol
14/02/2026
Álvaro Morata protagoniza insólita expulsión en el partido ante Fiorentina
Atlas lanza jersey conmemorativo previo a duelo ante Pachuca
Futbol
14/02/2026
Atlas lanza jersey conmemorativo previo a duelo ante Pachuca
¡Oro para México! La delegación mexicana brilla a nivel mundial
Otros Deportes
14/02/2026
¡Oro para México! La delegación mexicana brilla a nivel mundial
Valteri Bottas y Checo Pérez con la nueva mercancía de Cadillac | Sitio Oficial Tommy Hilfiger
Fórmula 1
14/02/2026
Valtteri Bottas elogia a Checo Pérez y anticipa una gran dupla en Cadillac para la F1 2026