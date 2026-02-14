¡Oro para México! La delegación mexicana brilla a nivel mundial

La delegación mexicana continúa cosechando éxitos en el panorama deportivo internacional. En esta ocasión, la Selección de Natación Artística se ha coronado campeona en el Mundial celebrado en Colombia, gracias a una espectacular rutina técnica inspirada en la temática de "Bollywood"

ORO PARA MÉXICO

Este triunfo llega en un momento de renovación para el equipo, que ha integrado a jóvenes talentos en busca de consolidación. Competencias de este calibre representan el escenario ideal para que las nuevas figuras demuestren su potencial y capacidad.

¡México brilla en lo más alto del podio! 🇲🇽🥇

Oro para el equipo técnico en la 1ª Copa del Mundo de Natación Artística Medellín 2026, sumando 263.2375 puntos en su camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Talento, sincronía y orgullo que marcan el inicio del ciclo pic.twitter.com/fvnMyHC8JW — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) February 14, 2026

La competencia tuvo lugar el viernes 13 de febrero en Medellín, Colombia, donde el renovado conjunto de "sirenas" mexicanas dominó la piscina. Su rutina técnica les valió la puntuación más alta del certamen, asegurando así el primer lugar del podio.

El equipo campeón estuvo integrado por Glenda Inzunza, Regina Alférez, Miranda Barrera, Joana Jiménez, Pamela Toscano, Carolina Arzate, Citlali Nuño y Sofía Valenzuela, con Daniela Ávila y Diego Villalobos como reservas. Estos nombres prometen resonar con fuerza en la disciplina a nivel mundial.

Desde su entrada al agua, las atletas mexicanas cautivaron a los jueces con su interpretación de "Bollywood". Ejecutaron movimientos de gran precisión y sutileza, pero a la vez vistosos, lo que les permitió obtener las mejores calificaciones de la jornada.

Con una rutina de alto grado de dificultad (45.4125), México acumuló un total de 263.2375 puntos, desglosados en 109.9250 por impresión artística y 155.3125 por ejecución. Este puntaje les otorgó la medalla de oro, y el himno nacional mexicano resonó en el complejo acuático.

Mundial de Natación | X: @COM_Mexico

RESTO DEL PODIO

El podio lo completaron Estados Unidos, que se adjudicó la medalla de plata con 249.883 puntos, y Canadá, que obtuvo el bronce al finalizar con una puntuación de 217.2667.

Bajo la dirección de las entrenadoras Adriana Loftus y Ofelia Pedrero, el equipo mexicano alcanza este importante logro. El triunfo llega después de un periodo marcado por diversas polémicas en torno a la disciplina, especialmente en el ciclo previo a los Juegos Olímpicos de París 2024 y las diferencias con la CONADE, dirigida por Ana Gabriela Guevara.

Your medallists from day 1! 🤳🏆



Check out the full results on https://t.co/vDbsJfblNX! pic.twitter.com/4HHXSPrDCn — World Aquatics (@WorldAquatics) February 14, 2026