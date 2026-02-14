Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Otros Deportes

Lucas Pinheiro consigue la primera medalla de oro para América Latina en los Juegos Olímpicos de invierno

El brasileño hizo historia en los Olímpicos de Invierno | AP
Associated Press (AP) 09:03 - 14 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El brasileño se llevó el oro en el slalom gigante e hizo historia para su país, que nunca había ganado una presea dorada en estas competencias

El corredor de esquí brasileño Lucas Pinheiro Braathen realizó una poderosa carrera final para ganar el eslalon gigante olímpico el sábado y ganar La primera medalla de Sudamérica en unos Juegos de Invierno.

Con la nieve cayendo y la niebla instalándose, Pinheiro Braathen, de 25 años, se mantuvo fresco y relajado mientras navegaba por el recorrido técnico de Stelvio. Después de ver su lugar — No. 1 — cayó a la nieve antes de empezar a gritar.

El brasileño hizo historia en los Olímpicos de Invierno | AP

Terminó en un tiempo combinado de dos carreras de 2 minutos y 25 segundos. Venció al corredor suizo Marco Odermatt, actual campeón olímpico, por 0,58 segundos. El compañero de equipo de Odermatt, Loic Meillard, ganó el bronce.

Pinheiro Braathen es el esquiador amante de la diversión y del baile de samba que está listo para comenzar esta fiesta. En la parte trasera de su casco, tiene en letras grandes “Vamos Dancar” — “Vamos a bailar.”

El brasileño hizo historia en los Olímpicos de Invierno | AP

Como era de esperar, también es temporada de Carnaval, un festival de desfiles, mascaradas y fiestas que se hizo famoso en lugares como Brasil.

Hay mucho que celebrar porque “Brasil es campeón olímpico de esquí alpino”, dijo.

El brasileño hizo historia en los Olímpicos de Invierno | AP

Pinheiro Braathen proviene de una familia donde su madre es brasileña y su padre es noruego. Comenzó a competir para Noruega hasta jubilarse abruptamente antes de la temporada 2023, solo para Regresa un año después representando a Brasil.

Ya ha logrado muchos “primeros” con su nuevo país: el primer corredor alpino brasileño en terminar en el podio de la Copa del Mundo el año pasado y la primera victoria del país en la Copa del Mundo esta temporada.

Últimos videos
Lo Último
11:12 ¡No salgas de casa! Continúa la Fase I de Contingencia Ambiental: ¡¡¡estos autos no circulan!!!
11:02 Chivas calienta el Clásico Nacional con una ruidosa "serenata" al América
10:52 VIDEO: Alcaldesa de Cuauhtémoc acusa emboscada en operativo y muestra los golpes que recibió
10:38 Luis García se le 'declara' a Martinoli en pleno 14 de febrero
10:18 Barcelona presenta queja formal por el polémico arbitraje en la Copa del Rey
10:01 La Hormiga González tiene números para estar en Selección; aseguró su padre
09:42 Trump otorga indultos a figuras históricas del futbol americano
09:28 Mike Tyson sobre el futuro del Box: "Está muriendo"
09:07 Igor Tudor asume el reto del Tottenham para rescatar la temporada en la Premier League
09:03 Lucas Pinheiro consigue la primera medalla de oro para América Latina en los Juegos Olímpicos de invierno
Tendencia
1
Futbol ¡Fiesta azulcrema! Jugadores del América son ovacionados en Guadalajara previo al Clásico Nacional
2
Futbol ¡Juninho al rescate! Pumas remonta a Puebla y se mantiene el invicto en Liga MX
3
Futbol Leyendas de Chivas ven a Hormiga González como la futura figura del Rebaño Sagrado
4
Empelotados "Eres un estúp/#o": Javier Alarcón réplica polémica con Ricardo Peláez en vivo
5
Futbol Fernando Quirarte se rinde en elogios para ‘Hormiga’ González y Brian Rodríguez
6
Otros Deportes Donovan Carrillo brilla en la final del patinaje artístico en Olímpicos de Invierno: Así fue su actuación
Te recomendamos
¡No salgas de casa! Continúa la Fase I de Contingencia Ambiental: ¡¡¡estos autos no circulan!!!
Contra
14/02/2026
¡No salgas de casa! Continúa la Fase I de Contingencia Ambiental: ¡¡¡estos autos no circulan!!!
Chivas calienta el Clásico Nacional con una ruidosa "serenata" al América
Futbol
14/02/2026
Chivas calienta el Clásico Nacional con una ruidosa "serenata" al América
VIDEO: Alcaldesa de Cuauhtémoc acusa emboscada en operativo y muestra los golpes que recibió
Contra
14/02/2026
VIDEO: Alcaldesa de Cuauhtémoc acusa emboscada en operativo y muestra los golpes que recibió
Luis García se le 'declara' a Martinoli en pleno 14 de febrero
Empelotados
14/02/2026
Luis García se le 'declara' a Martinoli en pleno 14 de febrero
Barcelona presenta queja formal por el polémico arbitraje en la Copa del Rey
Futbol
14/02/2026
Barcelona presenta queja formal por el polémico arbitraje en la Copa del Rey
La Hormiga González tiene números para estar en Selección; aseguró su padre
Futbol
14/02/2026
La Hormiga González tiene números para estar en Selección; aseguró su padre