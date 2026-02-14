Lucas Pinheiro consigue la primera medalla de oro para América Latina en los Juegos Olímpicos de invierno

El corredor de esquí brasileño Lucas Pinheiro Braathen realizó una poderosa carrera final para ganar el eslalon gigante olímpico el sábado y ganar La primera medalla de Sudamérica en unos Juegos de Invierno.

Con la nieve cayendo y la niebla instalándose, Pinheiro Braathen, de 25 años, se mantuvo fresco y relajado mientras navegaba por el recorrido técnico de Stelvio. Después de ver su lugar — No. 1 — cayó a la nieve antes de empezar a gritar.

El brasileño hizo historia en los Olímpicos de Invierno | AP

Terminó en un tiempo combinado de dos carreras de 2 minutos y 25 segundos. Venció al corredor suizo Marco Odermatt, actual campeón olímpico, por 0,58 segundos. El compañero de equipo de Odermatt, Loic Meillard, ganó el bronce.

Pinheiro Braathen es el esquiador amante de la diversión y del baile de samba que está listo para comenzar esta fiesta. En la parte trasera de su casco, tiene en letras grandes “Vamos Dancar” — “Vamos a bailar.”

Como era de esperar, también es temporada de Carnaval, un festival de desfiles, mascaradas y fiestas que se hizo famoso en lugares como Brasil.

Hay mucho que celebrar porque “Brasil es campeón olímpico de esquí alpino”, dijo.

Pinheiro Braathen proviene de una familia donde su madre es brasileña y su padre es noruego. Comenzó a competir para Noruega hasta jubilarse abruptamente antes de la temporada 2023, solo para Regresa un año después representando a Brasil.