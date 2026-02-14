Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Esta es la agenda deportiva del 14 de febrero

Manchester City recibe al equipo de Raúl Jiménez | AP
Ramiro Pérez Vásquez 00:36 - 14 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Las actividades continúan y en el futbol no es la excepción

La agenda futbolera de este sábado, día de la Virgen María, 14 de febrero de 2026 ofrece una cartelera internacional de alto calibre, combinando competiciones europeas, FA Cup hasta Liga MX. Desde temprana hora, la actividad arranca con duelos de eliminación directa y enfrentamientos clave en distintas ligas del mundo.

En la FA Cup, el campeón inglés Manchester City se mide al Salford City en un compromiso que promete emociones desde el silbatazo inicial. Más tarde, el tradicional Liverpool FC enfrenta al Brighton & Hove Albion, en otro choque atractivo del certamen copero.

Haaland celebra tras el penal que le dio la remontada a Manchester City en su visita a Liverpool en la Premier League | AP
Haaland celebra tras el penal que le dio la remontada a Manchester City en su visita a Liverpool en la Premier League | AP

En el futbol árabe, la Saudi Pro League presenta el duelo entre Al Fateh SC y Al Nassr FC, un partido que suele generar expectativa por la presencia de figuras internacionales en el balompié saudí.

Italia también levanta la mano con actividad de la Serie A, donde el histórico Inter de Milán se enfrenta a la Juventus FC en uno de los clásicos más importantes del futbol europeo.

Real Madrid temporada 2025-26 | AP

En España, la LaLiga presenta un choque de tradición entre el Real Madrid y la Real Sociedad, duelo que siempre acapara reflectores por su historia y la calidad de sus planteles.

¿Cuáles son los partidos de Liga MX y Liga MX Femenil?

La actividad en México comienza con la Liga MX Femenil, donde FC Juárez Femenil recibe a Pumas UNAM Femenil. Más tarde, Necaxa Femenil enfrenta a Santos Laguna Femenil, mientras que Club Tijuana Femenil choca ante Cruz Azul Femenil.

En la rama varonil de la Liga MX, la jornada incluye el Pachuca vs Atlas, Atlético de San Luis vs Querétaro, Monterrey vs León, FC Juárez vs Necaxa y el esperado duelo entre Guadalajara y América, que cerrará la noche con tintes de clásico nacional.

América vs Chivas Apertura 2025 I IMAGO7

¿Quiénes transmiten la cartelera deportiva? 

Con múltiples plataformas involucradas en la transmisión, la jornada confirma la diversidad de opciones para los aficionados, quienes podrán disfrutar del futbol internacional y nacional a través de señales tradicionales y servicios de streaming como HBO Max, TNT Sports, OneFootball, ESPN, Disney+, FOX Sports, Sky Sports, ViX, TUDN y Prime Video.

Manchester City vs Salford– 09:00 hrs – HBO Max / TNT Sports

Al Fateh vs Al Nassr – 11:30 hrs – OneFootball

FC Juárez Femenil vs Pumas Femenil – 13:00 hrs – Tubi / FOX One

Inter de Milán vs Juventus – 13:45 hrs – ESPN / Disney+

Liverpool vs Brighton – 14:00 hrs – FOX One

Real Madrid vs Real Sociedad – 14:00 hrs – Sky Sports

Pachuca vs Atlas – 17:00 hrs – FOX One

Atlético de San Luis vs Querétaro – 17:00 hrs – ESPN / Disney+ / ViX Premium

Necaxa Femenil vs Santos Femenil – 19:00 hrs – ViX

Monterrey vs León – 19:00 hrs – Canal 5 / TUDN / ViX Premium

FC Juárez vs Necaxa – 19:06 hrs – Canal 7 / FOX One

Tijuana Femenil vs Cruz Azul Femenil – 21:06 hrs – Tubi / FOX One

Guadalajara vs América – 21:07 hrs – Prime Video

Últimos videos
Lo Último
00:36 Esta es la agenda deportiva del 14 de febrero
00:13 Bad Bunny reaparece en concierto desde Argentina con playera mítica de Messi
00:03 Figura de Fox Sports deja el canal y se une a nuevos retos
23:50 Cafú se roba los reflectores en el Juego de las Estrellas de la NBA
23:36 Efraín Juárez tras remontada de Pumas ante Puebla: “Pueden ver el vaso medio vacío o medio lleno”
23:35 Toluca se lleva un triunfo por la mínima ante unos Xolos sin idea
22:52 Memo Martínez lanza mensaje tras remontada ante Puebla: “Tenemos una mentalidad muy fuerte”
22:34 Metro CDMX ya permite pagar con el celular: así puedes entrar sin boleto ni tarjeta
22:18 ¡Fiesta azulcrema! Jugadores del América son ovacionados en Guadalajara previo al Clásico Nacional
21:44 Trump anuncia visita a Venezuela y adelanta que será “pronto”
Tendencia
1
Futbol ¡Fiesta azulcrema! Jugadores del América son ovacionados en Guadalajara previo al Clásico Nacional
2
Futbol ¡Juninho al rescate! Pumas remonta a Puebla y se mantiene el invicto en Liga MX
3
Futbol Leyendas de Chivas ven a Hormiga González como la futura figura del Rebaño Sagrado
4
Empelotados "Eres un estúp/#o": Javier Alarcón réplica polémica con Ricardo Peláez en vivo
5
Futbol Fernando Quirarte se rinde en elogios para ‘Hormiga’ González y Brian Rodríguez
6
Otros Deportes Donovan Carrillo brilla en la final del patinaje artístico en Olímpicos de Invierno: Así fue su actuación
Te recomendamos
Esta es la agenda deportiva del 14 de febrero
Futbol
14/02/2026
Esta es la agenda deportiva del 14 de febrero
Bad Bunny reaparece en concierto desde Argentina con playera mítica de Messi
Empelotados
14/02/2026
Bad Bunny reaparece en concierto desde Argentina con playera mítica de Messi
Figura de Fox Sports deja el canal y se une a nuevos retos
Empelotados
14/02/2026
Figura de Fox Sports deja el canal y se une a nuevos retos
Cafú se roba los reflectores en el Juego de las Estrellas de la NBA
Basquetbol
13/02/2026
Cafú se roba los reflectores en el Juego de las Estrellas de la NBA
Efraín Juárez tras remontada de Pumas ante Puebla: “Pueden ver el vaso medio vacío o medio lleno”
Futbol
13/02/2026
Efraín Juárez tras remontada de Pumas ante Puebla: “Pueden ver el vaso medio vacío o medio lleno”
Toluca se lleva un triunfo por la mínima ante unos Xolos sin idea
Futbol
13/02/2026
Toluca se lleva un triunfo por la mínima ante unos Xolos sin idea