Esta es la agenda deportiva del 14 de febrero

La agenda futbolera de este sábado, día de la Virgen María, 14 de febrero de 2026 ofrece una cartelera internacional de alto calibre, combinando competiciones europeas, FA Cup hasta Liga MX. Desde temprana hora, la actividad arranca con duelos de eliminación directa y enfrentamientos clave en distintas ligas del mundo.

En la FA Cup, el campeón inglés Manchester City se mide al Salford City en un compromiso que promete emociones desde el silbatazo inicial. Más tarde, el tradicional Liverpool FC enfrenta al Brighton & Hove Albion, en otro choque atractivo del certamen copero.

Haaland celebra tras el penal que le dio la remontada a Manchester City en su visita a Liverpool en la Premier League | AP

En el futbol árabe, la Saudi Pro League presenta el duelo entre Al Fateh SC y Al Nassr FC, un partido que suele generar expectativa por la presencia de figuras internacionales en el balompié saudí.

Italia también levanta la mano con actividad de la Serie A, donde el histórico Inter de Milán se enfrenta a la Juventus FC en uno de los clásicos más importantes del futbol europeo.

Real Madrid temporada 2025-26 | AP

En España, la LaLiga presenta un choque de tradición entre el Real Madrid y la Real Sociedad, duelo que siempre acapara reflectores por su historia y la calidad de sus planteles.

¿Cuáles son los partidos de Liga MX y Liga MX Femenil?

La actividad en México comienza con la Liga MX Femenil, donde FC Juárez Femenil recibe a Pumas UNAM Femenil. Más tarde, Necaxa Femenil enfrenta a Santos Laguna Femenil, mientras que Club Tijuana Femenil choca ante Cruz Azul Femenil.

En la rama varonil de la Liga MX, la jornada incluye el Pachuca vs Atlas, Atlético de San Luis vs Querétaro, Monterrey vs León, FC Juárez vs Necaxa y el esperado duelo entre Guadalajara y América, que cerrará la noche con tintes de clásico nacional.

América vs Chivas Apertura 2025 I IMAGO7

¿Quiénes transmiten la cartelera deportiva?

Con múltiples plataformas involucradas en la transmisión, la jornada confirma la diversidad de opciones para los aficionados, quienes podrán disfrutar del futbol internacional y nacional a través de señales tradicionales y servicios de streaming como HBO Max, TNT Sports, OneFootball, ESPN, Disney+, FOX Sports, Sky Sports, ViX, TUDN y Prime Video.

Manchester City vs Salford– 09:00 hrs – HBO Max / TNT Sports

Al Fateh vs Al Nassr – 11:30 hrs – OneFootball

FC Juárez Femenil vs Pumas Femenil – 13:00 hrs – Tubi / FOX One

Inter de Milán vs Juventus – 13:45 hrs – ESPN / Disney+

Liverpool vs Brighton – 14:00 hrs – FOX One

Real Madrid vs Real Sociedad – 14:00 hrs – Sky Sports

Pachuca vs Atlas – 17:00 hrs – FOX One

Atlético de San Luis vs Querétaro – 17:00 hrs – ESPN / Disney+ / ViX Premium

Necaxa Femenil vs Santos Femenil – 19:00 hrs – ViX

Monterrey vs León – 19:00 hrs – Canal 5 / TUDN / ViX Premium

FC Juárez vs Necaxa – 19:06 hrs – Canal 7 / FOX One

Tijuana Femenil vs Cruz Azul Femenil – 21:06 hrs – Tubi / FOX One