Memo Martínez lanza mensaje tras remontada ante Puebla: “Tenemos una mentalidad muy fuerte”

Los Pumas dieron un golpe de autoridad tras reponerse de un 0-2 en contra ante el Puebla para terminar sacando las tres unidades en el inicio de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX y de paso conquistar su tercer triunfo del torneo que de momento los posiciona en el segundo lugar.

Tras el encuentro Guillermo Martínez habló de la remontada: “Fue un partido muy complicado sabíamos que venir para acá no es fácil, creo que dos desatención son las que nos hace el partido remarlo contra corriente, pero bueno este equipo tiene mucha actitud, también mucha jerarquía que también supimos llevarla a cabo para tener el resultado a favor”, resaltó para TV Azetca.

“Eso es lo que nos mantiene felices porque también hemos tenido en la liga una constancia muy importante, para conseguir cosas importantes eso se necesita”, catapultó el atacante quien anotó en los últimos segundos de la primera parte para acortar distancias.

Momentos del Pumas vs Puebla | IMAGO7

¿Volvió la garra felina?

Memo aseguró que fue un fuerte golpe la eliminación en Concachampions; sin embargo, resaltó la garra felina: “Ahora el equipo tiene una mentalidad muy fuerte para sobreponerse a todas las adversidades que se presenten y bueno creo todos amamos este escudo y por lo tanto lo dejamos todo en la cancha”.

Mientras tanto, al ser cuestionado sobre el respaldo a Efraín juárez resaltó que es el trabajo lo que dará la cara: “El trabajo es el que hablar de parte de todos, de parte de los jugadores, de ellos como cuerpo técnico, creo que el trabajo es lo que respalda todo esto y vamos por buen camino”.

Imágenes del encuentro entre Pumas y Puebla | IMAGO7

¿Cómo fue el partido?

El equipo dirigido por Efraín Juárez le da vuelta a la hoja a la eliminación sufrida en la Concacaf Champions Cup ante San Diego FC. Pumas tuvo que sufrir ante Puebla para triunfar en la Jornada 6 del Clausura 2026, pero con determinación logró remontar una desventaja de dos goles para llevarse los tres puntos al dejar el marcador 3-2.

Momentos del duelo entre Pumas y Puebla | IMAGO7

Juan Pablo Vargas puso en duda la continuidad de la marca invicta al adelantar a La Franja al minuto 29. Edgar Guerra se encargó de poner en todavía más aprietos a los auriazules con su anotación al 41'. Guillermo Martínez al final de la primera mitad, que le dio vida a Pumas para buscar el resultado en los últimos 45 minutos.