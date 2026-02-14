Figura de Fox Sports deja el canal y se une a nuevos retos

El periodista y analista Luis Manuel 'Chacho' López fue anunciado el viernes 13 de febrero como nuevo integrante de FOX, donde participará en las transmisiones de distintas categorías internacionales, comenzando con la Fórmula E. La noticia marca una nueva etapa en la carrera del comunicador, reconocido por su trabajo en el automovilismo.

Fue el propio López quien confirmó su incorporación a través de sus redes sociales, mostrando entusiasmo por regresar a una casa que ya conoce. “A partir de hoy me sumo al equipo de FOX para transmitir la emoción de muchas categorías internacionales. Estamos empezando con Arabia Saudita en Fórmula E y viene mucho más. Estoy muy emocionado porque sigue siendo mi casa”, compartió el analista.

Chacho | @chacho_lml

El debut de 'Chacho' López con FOX se dará en la cobertura de la Fórmula E en Arabia Saudita, categoría que ha ganado relevancia a nivel mundial por su enfoque en la tecnología eléctrica y la sostenibilidad. Su llegada refuerza el equipo de transmisión en una etapa donde las competencias internacionales buscan mayor proyección en el mercado hispano.

La incorporación también representa continuidad para un comunicador especializado en el deporte motor, luego de un cierre de ciclo con Fox Sports México durante la temporada 2025 de Fórmula 1.

FOX One llega a México | FOX

¿Por qué salió Chacho López de Fox Sports México?

Luis Manuel López formaba parte del equipo que narraba la Fórmula 1 en Fox Sports México, pero la situación cambió cuando la cadena perdió los derechos de transmisión durante la temporada 2025, los cuales pasaron a manos de Televisa. Este movimiento alteró por completo la estructura de cobertura del automovilismo en la televisora.

Ante la reducción de contenido relacionado con el deporte motor, el analista decidió salir de la empresa, ya que había poca actividad en automovilismo dentro de la programación. Su salida generó incertidumbre entre los aficionados, quienes se preguntaban cuál sería el siguiente paso en su carrera profesional.

Con su llegada a FOX, López mantiene presencia en las transmisiones internacionales y amplía su panorama más allá de la Fórmula 1. La Fórmula E será el primer paso de esta nueva etapa, pero el propio comunicador adelantó que “viene mucho más”, lo que abre la puerta a futuras coberturas en distintas categorías.