Bad Bunny reaparece en concierto desde Argentina con playera mítica de Messi

El ícono de la música urbana Bad Bunny inició con euforia su serie de conciertos en el Estadio Monumental de Buenos Aires, marcando la primera de tres presentaciones agotadas en el país como parte de su Debí Tirar Más Fotos World Tour. Miles de fanáticos se congregaron para recibir al puertorriqueño en una jornada llena de colores, música y fiesta.

La velada estuvo impregnada de energía desde antes de que iniciara, con largas filas de fanáticos emocionados alrededor del estadio y muestras de creatividad con banderas, carteles y atuendos personalizados. El Monumental se transformó en un mosaico de entusiasmo latinoamericano horas antes del arranque oficial del espectáculo.

Bad Bunny en su casita en el Monumental l CAPTURA

Al caer la noche, Bad Bunny subió al escenario ante un público entregado. Su presentación, que combina elementos visuales espectaculares con un repertorio cargado de éxitos, fue recibida con ovaciones constantes y una respuesta apasionada por parte de los asistentes.

Desde los primeros acordes de su set, el artista mostró una conexión profunda con el público argentino, agradeciendo en varias ocasiones el recibimiento y la energía con la que lo acompañaron. La audiencia respondió con cánticos y coreografías espontáneas que hicieron vibrar cada rincón del estadio.

Bad Bunny con jersey de Argentina l CAPTURA

¿Cómo fue el detalle de la playera?

En redes sociales se ve al reguetonero con una camiseta de la Selección Argentina o de Lionel Messi durante su presentación que no llevaba nombre pero sí el número 19 que el jugador utilizó en sus inicios. La cobertura del concierto se centró en la música, la producción y la atmósfera festiva que se vivió entre sus seguidores.

Más allá de ese detalle, la noche representó una celebración de su carrera y de su vínculo con el público porteño, que respondió con entusiasmo a clásicos del artista así como a temas de su más reciente producción. La euforia y las expresiones de cariño se mantuvieron durante todo el desarrollo de la primera noche.

Bad bunny con jersey de Argentina y el número 19 l CAPTURA

En redes sociales, fans de distintos países celebraron el hecho de que Argentina formara parte de esta etapa de la gira, que llega después de la histórica actuación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, así como su reconocimiento en los premios Grammy.

¿Cuántas fechas de conciertos estará en Argentina?

Con tres fechas consecutivas por delante, los organizadores y el mismo público esperan que la energía de la primera noche marque el tono de los siguientes conciertos. Bad Bunny continúa consolidando su presencia internacional con shows que resaltan por su producción y su capacidad de conectar con diferentes culturas musicales.