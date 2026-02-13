Luka Doncic 'enseña' español a sus compañeros de los Lakers con 'Debí tirar más fotos' de Bad Bunny

El impacto cultural que dejó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX sigue generando reacciones más allá de la música. Tras la histórica presentación del cantante puertorriqueño Bad Bunny el pasado 8 de febrero de 2026, el interés por aprender español se disparó de manera notable en Estados Unidos. El artista cumplió su promesa de interpretar casi todo su repertorio en su lengua materna, retando meses antes a su audiencia a dominar el idioma si querían comprender plenamente su mensaje.

La influencia del show trascendió el ámbito musical y llegó incluso al deporte profesional. Este jueves 12 de febrero, los Los Angeles Lakers sorprendieron a sus aficionados al compartir un video en redes sociales donde varios de sus jugadores aparecen tomando una singular “clase” de español en el vestidor. El fenómeno lingüístico, impulsado por el furor del medio tiempo, encontró eco inmediato en una de las franquicias más mediáticas de la NBA.

Bad Bunny en el Super Bowl LX | AP

A través de su cuenta oficial en X, la organización angelina publicó un clip en el que la estrella eslovena Luka Dončić funge como instructor improvisado. Con soltura y buen humor, el base guía a sus compañeros en la pronunciación de la frase “Debí tirar más fotos”, título del nuevo álbum del artista boricua que se ha convertido en tendencia tras el espectáculo.

En el video se observa a Dončić corrigiendo acentos y marcando la entonación correcta mientras sus compañeros repiten la frase entre risas. La dinámica no solo muestra el ambiente distendido del equipo, sino también el impacto cultural que el español ha adquirido en días recientes dentro de espacios tradicionalmente dominados por el inglés.

Debí tirar más fotos pic.twitter.com/Hfb4A1il0e — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 12, 2026

El gesto cobra relevancia si se considera el perfil lingüístico del propio Dončić. Además de su lengua materna, el esloveno domina tres idiomas más, una cualidad poco común en el deporte de alto rendimiento. Su facilidad para alternar entre distintas lenguas lo ha convertido en una figura particularmente versátil dentro y fuera de la duela.

El vínculo del base con el español no es circunstancial. Dončić vivió y jugó en España desde los 13 años, cuando se integró a las fuerzas básicas del Real Madrid Baloncesto. Su formación deportiva y académica en Madrid le permitió alcanzar un dominio avanzado del idioma, que hoy utiliza con naturalidad tanto en entrevistas como en interacciones cotidianas.

Esa etapa europea no solo moldeó su estilo de juego, sino también su identidad multicultural. En la NBA, Dončić se ha consolidado como un puente entre distintas comunidades lingüísticas, algo que ahora queda de manifiesto con esta iniciativa que mezcla entretenimiento, música y aprendizaje.

