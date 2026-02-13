Upamecano 2030: El defensor francés renovó con el Bayern Múnich

Mientras el mercado de fichajes de invierno llega a su fin, los clubes cierran su filas para el 2026. Desde traspasos y préstamos, hasta renovaciones, se han presentado en el viejo continente, caso de ello el Bayern Múnich de la Bundesliga, quien amplió el contrato del defensor de Francia, Dayot Upamecano.

Dayot Upamecano y Serge Gnabry luchan por la pelota

Se queda

Uno de los rumores que más tomaron fuerza en el balompié de Europa, fue el posible traspaso del francés, Upamecano al Real Madrid. Desafortunadamente para el cuadro de Álvaro Arbeloa, esto no será posible pues el futbolista decidió quedarse en Alemania.

El equipo de Múnich hizo oficial la permanencia de su defensor a través de las redes sociales, donde publicaron un par de imágenes donde se ve al futbolista en el gimnasio, posando con el jersey del equipo y presumiendo su dorsal ‘2030’.

El zaguero de 27 años hizo su permanencia un volado en el aire, pues conforme avanzaba el tiempo su contrato terminaba y no había noticias de una renovación por lo que medios y fanáticos comenzaron a dar por hecho una salida del Bayern, siendo su destino más claro la casa blanca.

Con el tiempo estos rumores se dispersaron, específicamente cuando medios alemanes confirmaron que el jugador se mudaría al barrio de Grunwald, zona donde viven jugadores del Bayern como Joshua Kimmich y Leon Goretzka.

Upamecano fue criticado duramente por la afición

¿Cómo fue la renovación?

El defensor francés llegó al Bayern en el 2021, pues tras un exitoso paso por el Leipzig, los ojos del actual campeón de la Bundesliga se fijaron en él y terminaron llevándolo a máximo ganador de Alemania.

Tras cuatro años como titular en la zona baja del cuadro bávaro, Upamecano finalmente tomó la decisión de quedarse y recibir una extensión contractual hasta el 2023, siendo uno de los principales jugadores en la defensa del equipo que dirige, Vincent Kompany.