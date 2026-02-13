Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Cristiano Ronaldo pone fin a su ausencia y regresa con Al Nassr

Cristiano Ronaldo festeja un gol Al-Nassr | X: @Cristiano
Cristiano Ronaldo festeja un gol Al-Nassr | X: @Cristiano
David Torrijos Alcántara 14:39 - 13 febrero 2026
Tras dos semanas de lo que se ha descrito como un acto de "rebeldía", el portugués vuelve a la actividad

La espera ha terminado. Cristiano Ronaldo volverá a la acción con Al Nassr, cuando su equipo se enfrente a Al Fateh en la Saudi Pro League. El delantero portugués estará nuevamente a disposición del técnico Jorge Jesus tras un periodo de ausencia que generó controversia.

Cristiano Ronaldo con Portugal | AP

La noticia de su regreso fue anticipada por el diario 'A Bola' a principios de semana, después de que, según informes, las altas esferas de la liga saudí le recordaran al jugador que "nadie, por importante que sea, toma decisiones más allá de su propio club".

A pesar de haber compartido imágenes con su equipo, Ronaldo se ausentó de varios compromisos clave. Su protesta, supuestamente motivada por el fichaje de Karim Benzema por el rival Al Hilal, le llevó a no jugar contra Al Riyadh, ni en el clásico frente a Al Ittihad. Tampoco participó en el partido de ida de los octavos de final de la Champions de Asia 2.

Cristiano Ronaldo | AP

Tras dos semanas de lo que se ha descrito como un acto de "rebeldía", en las que incluso celebró un cumpleaños atípico, el astro portugués ha decidido reintegrarse al equipo. Fue visto en el aeropuerto con sus compañeros, lo que confirma su regreso a los terrenos de juego por primera vez desde el 30 de enero.

El retorno de Cristiano es crucial para Al Nassr, que ha tenido dificultades para asegurar victorias en su ausencia. El equipo necesita un triunfo en su visita a Al Fateh para no perderle el paso a Al Hilal, que ya ganó su partido y amenaza con distanciarse en la cima de la clasificación.

Con su vuelta, Cristiano buscará reivindicarse y liderar a su equipo en un momento decisivo de la temporada.

Cristiano Ronaldo con Al Nassr | AP
