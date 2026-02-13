Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Atlético de San Luis vs Querétaro?

Atlético de San Luis recibe a Querétaro | RÉCORD
Marcos Olvera García 15:04 - 13 febrero 2026
Atlético de San Luis y FC Querétaro se enfrentan en un crucial duelo de la Liga MX en el Estadio Alfonso Lastras. Los visitantes llegan mejor posicionados (12°) con 5 puntos, mientras que los locales ocupan el puesto 14° con 4 unidades. El historial reciente muestra equilibrio con partidos de muchos goles. Aldo Cruz y Ali Ávila son las figuras a seguir en un encuentro donde ambos equipos necesitan sumar para alejarse de la zona baja.

El Atlético de San Luis recibirá al FC Querétaro en un importante encuentro correspondiente a la Liga MX temporada 2025/2026. El partido está programado para el 14 de febrero de 2026 a las 17:00 horas en el Estadio Alfonso Lastras. Este enfrentamiento entre dos equipos que buscan mejorar sus posiciones en la tabla promete ser un duelo intenso con importantes puntos en juego para ambas escuadras.

En la actual temporada de la Liga MX, el FC Querétaro se encuentra mejor posicionado ocupando el 12° lugar con 5 puntos tras haber disputado 5 partidos, con un balance equilibrado de 5 goles anotados y 5 recibidos. Por su parte, el Atlético de San Luis se sitúa en la 14ª posición con 4 puntos en el mismo número de encuentros, presentando un balance negativo con 7 goles a favor pero 10 en contra. Ambos equipos necesitan sumar de a tres para alejarse de la zona baja de la clasificación y acercarse a los puestos que dan acceso a la liguilla.

El Atlético de San Luis llega a este encuentro con una racha preocupante, habiendo conseguido solo una victoria en sus últimos cinco compromisos. Los potosinos cayeron en su más reciente partido ante Necaxa (4:1 el 07.02.2026), sumando otra derrota frente a CD Guadalajara (2:3 el 31.01.2026). Anteriormente lograron un empate contra Tijuana (1:1 el 18.01.2026), su única victoria ante Club América (0:2 el 15.01.2026) y otra derrota contra Tigres (1:2 el 12.01.2026). Por su parte, el FC Querétaro muestra una ligera mejoría en su rendimiento reciente, con una victoria en su último partido frente a León (2:0 el 07.02.2026), un empate contra Pachuca (0:0 el 01.02.2026), dos derrotas ante CD Guadalajara (2:1 el 17.01.2026) y Tijuana (1:2 el 15.01.2026), y otro empate contra Pumas UNAM (1:1 el 11.01.2026). Ambos equipos ocupan posiciones bajas en la tabla, lo que aumenta la importancia de este enfrentamiento directo.

El historial reciente entre ambos equipos muestra un equilibrio con ligera ventaja para Querétaro. En su último enfrentamiento, disputado el 23 de agosto de 2025 por la Liga MX, Querétaro FC se impuso por 3:2 al Atlético de San Luis. Anteriormente, el 8 de febrero de 2025, también en la Liga MX, Querétaro venció 1:0 a los potosinos. Sin embargo, el 19 de agosto de 2024, San Luis logró una contundente victoria por 4:0 como local. El 28 de febrero de 2024, Querétaro dominó con un 4:1, mientras que el 15 de julio de 2023, San Luis respondió con otro 4:1 a su favor. Este historial muestra partidos con muchos goles y alternancia en las victorias, lo que promete un duelo emocionante.

Aldo Cruz se ha consolidado como la figura más destacada del Atlético de San Luis en esta temporada. El mediocampista ha sido fundamental en la creación de juego del equipo potosino, destacándose por su visión y capacidad para distribuir el balón en el último tercio del campo. Su rendimiento ha sido especialmente notable en los partidos como local, donde ha mostrado mayor libertad para sumarse al ataque. Por parte del FC Querétaro, Ali Ávila se ha convertido en el referente ofensivo del equipo. El atacante ha demostrado ser letal en los contraataques y ha sido clave en la reciente mejora del equipo. Su velocidad y definición han representado una constante amenaza para las defensas rivales, especialmente en los últimos encuentros donde Querétaro ha mostrado mayor solidez defensiva.

