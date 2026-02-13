Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Otros Deportes

Esto fue lo más destacado de la jornada del 13 de febrero en Milano-Cortina 2026

Juegos Olímpicos de Invierno 2026 | AP
Ramiro Pérez Vásquez 16:35 - 13 febrero 2026
Donovan Carrillo y Allan Corona hicieron historia en los Juegos Olímpicos de Invierno

Muy temprano la delegación mexicana se hizo presente sobre el hielo en Milano-Cortina 2026; Allan Corona se presentó en los 10 km del Esquí de Fondo, para dejar gratas, sensaciones, más tarde Donovan Carrillo hizo lo propio dentro de la Final del patinaje artístico con el programa libre.

Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno I AP

¿Cómo fue la actuación de los mexicanos?

 Allan Corona, oriundo de la Ciudad de México, se convirtió en el cuarto mexicano en participar en esta justa de invierno. El esquiador de 35 años, logró cruzar la meta en la posición 105, haciendo historia en el deporte tricolor con cronometrar el mejor tiempo de todas las participaciones que representan a México en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Pese a la posición obtenida, Corona se retiró de la nieve con los brazos en alto, sabiendo lo que significó haber participado y llegado hasta el final, registrando un tiempo de 28:33.9. De este modo, Corona quedó enmarcado en la historia del deporte en México. 

Tras su llegada a la meta, Corona no solo se vio sonriente mientras levanta los brazos, sino que en lugar de retirarse esperó al sudafricano, Matthew Smith, a quién recibió con un cariñoso abrazo. El capitalino agradeció a su familia y a Dios por lo realizado. 

Allan Corona con el sudafricano, Matthew Smith | AFP

El patinador mexicano, Donovan Carrillo, participó en la final del patinaje artístico sobre el hielo de Milán-Cortina, donde el azteca hizo su mejor actuación en unos Juegos Olímpicos, fue el segundo en salir al hielo de Milán, eso debido a su lugar durante la rutina rápida, el mexicano salió con un mix de Elvis Presley.

Carrillo logró su mejor calificación en su historia de competencia, además de dar la mejor de sus actuaciones de toda la temporada, la cual está terminando con los Juegos Olímpicos de Invierno, al terminar con un total 219.06 superando los 218.03 en la Final de Beijing 2022.

Donovan Carrillo disputará la final del patinaje artístico varonil | AP

Las medallas obtuvieron dueños

El estadounidense Ilia Malini acaparaba los reflectores con antelación quien buscaba tomar el trono, uno de los llamados a ser uno de los mejores en el patinaje artístico y tampoco llegó el histórico cuádruple axel. El oro fue para Mikhail Shaidorov (Kazajistán), la plata para Yuma Kagiyama (Japón) y el bronce para Shun Sato (Japón).

Por otra parte en el Skeleton; Weston Matt (Gran Bretaña) se colgó el oro en el Skeleton masculino, seguido por Jingle Axel y Grotheer Christopher de Alemania. En patinaje de velocidad; Jilek Matodej (Chequia), Semirunniy Vladimir (Polonia) y Bergsma Jorrit (Países Bajos) brillaron en el podio. En esquí de fondo 10km masculino; Johannes Hoesflot (Noruega), Desloges Mathis (Francia) y Hedegart Einar (Noruega) se subieron al podio. 

