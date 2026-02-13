"Será una temporada complicada": Carlos Sainz sobre los nuevos monoplazas de F1

La Temporada 2026 de la Fórmula 1 está cada vez más cerca y, aunque la expectativa es enorme por el inicio del campeonato, varios pilotos ya han señalado un problema que podría marcar el arranque del año: los nuevos monoplazas. Uno de los primeros en manifestar su inconformidad fue Max Verstappen, quien dejó claro que el cambio en los autos no ha sido del todo cómodo, y ahora se suma una nueva voz importante: Carlos Sainz Jr., piloto de Williams.

El español aseguró que los autos se sienten "muy diferentes", lo que anticipa un inicio de campaña complejo para varias escuderías. De acuerdo con sus declaraciones difundidas por el propio equipo, Sainz considera que el reto será grande, aunque también dejó en claro que está preparado para enfrentarlo. El piloto destacó que todavía es pronto para medir el rendimiento real, pero ya se perciben diferencias importantes entre los equipos.

Carlos Sainz, piloto de Williams | AP

¿Por qué Carlos Sainz se queja de los nuevos monoplazas de F1 2026?

Carlos Sainz explicó que la adaptación no será sencilla, ya que el comportamiento de los coches ha cambiado considerablemente con respecto al año pasado. Incluso señaló que, al menos por ahora, la distancia entre los equipos no parece tan cerrada como en 2025, algo que podría influir en la competitividad desde las primeras carreras. Para Williams, esto significa un reto extra, considerando que la escudería busca consolidarse como un contendiente más sólido en la parrilla.

A pesar de las dificultades, el piloto se mostró satisfecho con el trabajo realizado durante las pruebas. Sainz recalcó que las jornadas recientes sirvieron para probar el monoplaza de manera más completa, y que el número de vueltas acumuladas ha sido clave para comprender mejor el auto. En total, el español superó las 210 vueltas, una cifra que considera fundamental para tener una idea realista de lo que puede esperar en el inicio de temporada.

Carlos Sainz, piloto de Williams | AP

Williams y Sainz, con la mira puesta en Melbourne

El piloto destacó que, aunque todavía hay áreas en las que Williams necesita ponerse al día, lo importante es que ya identificaron los puntos principales en los que deben enfocarse. Según Sainz, las próximas semanas serán decisivas para mejorar gradualmente el rendimiento del auto y llegar en mejores condiciones al arranque del campeonato en Melbourne, donde se disputará la primera carrera del calendario.

A menos de un mes del inicio del Mundial de Fórmula 1, Sainz remarcó que el trabajo apenas comienza y que el equipo no tiene tiempo que perder. El español dejó claro que la prioridad es evolucionar el monoplaza lo antes posible para competir de manera más consistente frente a sus rivales directos, especialmente en un año donde los cambios técnicos parecen haber sacudido el equilibrio de fuerzas.

Con estas declaraciones, Carlos Sainz se suma a la lista de pilotos que han expresado inquietud por los autos de nueva generación. Si bien aún falta para ver el verdadero desempeño en pista, todo apunta a que la temporada 2026 podría estar marcada por un proceso de adaptación complicado, donde el desarrollo del coche y la capacidad de reacción de cada equipo serán claves.