Futbol Nacional

Faitelson defiende al América y Televisa; señala "malas prácticas" de Chivas previo al Clásico Nacional

David Faitelson molesto | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 18:34 - 14 febrero 2026
El periodista de TUDN lanza dardo en redes al Guadalajara y los "apoyos" que tiene en los partidos de local

A escasas horas de una edición más del Clásico Nacional, David Faitelson, polémico periodista de TUDN, ha decidido "calentar" el ambiente. Faitelson salió en defensa del Club América y de Televisa, respondiendo a las constantes críticas sobre un supuesto favoritismo mediático hacia las Águilas, pero lo hizo señalando directamente una práctica actual en las transmisiones de las Chivas.

¿FAVORITISMO A CHIVAS EN DUELOS COMO LOCAL?

A través de sus redes sociales, Faitelson compartió una reflexión derivada de una charla con el exjugador Ramón Ramírez. En ella, se cuestionaba si la diferencia en la percepción de ambos equipos radica en que el América cuenta con el respaldo de Televisa como un "aparato de publicidad".

Si bien David admitió que dicha afirmación podría tener tintes de verdad, no tardó en contraatacar señalando lo que él considera una falta de objetividad en el nuevo modelo de transmisión del Rebaño Sagrado a través de Amazon Prime.

Faitelson con TUDN l IMAGO7

El punto central de la crítica de Faitelson reside en la participación activa de personal administrativo del club tapatío dentro de las crónicas de los partidos. El periodista subrayó una diferencia fundamental que, según él, no ocurre en la televisora de Chapultepec:

"Lo que sí no veo, todavía, es al jefe de comunicaciones del América encabezando la transmisión televisiva del Canal 2...", sentenció Faitelson.

¿A QUIÉN SE REFIERE FAITELSON?

Con esto, el comunicador hizo referencia a Fernando Giaccardi, jefe de comunicación de Chivas, quien aparece de forma recurrente en las transmisiones de los partidos como local del equipo rojiblanco en la plataforma de streaming. Para Faitelson, este hecho cruza una línea periodística que, irónicamente, es la que tanto se le critica al entorno americanista.

Fernando Giaccardi en partido de Chivas | IG: jfgiaccardi

Estas declaraciones llegan en un momento de alta tensión, donde la narrativa de "el equipo del pueblo" contra "el equipo del poder" vuelve a tomar fuerza. Al defender la estructura de Televisa y cuestionar la de Amazon/Chivas, Faitelson pone sobre la mesa el debate sobre la objetividad en las nuevas plataformas de transmisión deportiva.

Mientras el balón comienza a rodar en la cancha del Estadio Akron, en las redes y los medios la batalla ya comenzó, con Faitelson asegurando que, al menos en las formas de comunicación, el Guadalajara está haciendo aquello de lo que tanto se quejan sus aficionados.

