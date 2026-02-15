¿Error o golazo? Camilo Vargas y su colaboración en el primer tanto de Pachuca

La Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX arrancó con el emocionante duelo entre los Tuzos del Pachuca contra los rojinegros del Atlas, mismo que en los primeros 20 minutos dio mucho de qué hablar pues el equipo local logró convertir primero con una notable colaboración del portero, Camilo Vargas.

Camilo Vargas con Atla en la Jornada 6 del Clausura 2026| AP

¿Qué le pasó a Camilo?

Durante el minuto 18 del primer tiempo, el balón llegó hasta los pies de Camilo, este controló y salió con un balón largo. Desafortunadamente la esférica llegó a los pies de Christian Rivera, este sirvió a Idrissi quién sacó un disparo de media instancia, tomando a Camilo fuera de su zona.

Tras el disparo Camilo quedó señalado como el principal culpable, pues su mal despeje y su mala colocación causaron que el primer gol de Tuzos llegara temprano en el partido y poniendo contra las cuerdas al Atlas.

¡Gooool de @Tuzos!



🇲🇦Idrissi aprovecha la salida de 🇨🇴Camilo Vargas y pone el primero del sábado contra 🦊Atlas.#LigaMX 🇲🇽 pic.twitter.com/12sCcFFPIg — FOX (@somos_FOX) February 14, 2026

Emergencia rojinegra

Tras la primera anotación del equipo de Pachuca, los dirigidos por Diego Cocca poco y nada pudieron hacer como respuesta inmediata, pues las largas posesiones del local evitaban a toda costa que el balón pasara de medio campo.

Por otro lado, el Pachuca de Esteban Solari controló de buena manera el trámite de la primera mitad, llegando incluso a anotar el segundo gol de la noche de la mano de Brian García.

Pachuca celebrando el gol de Idrissi | IMAGO7

La anotación de Brian García terminó por inclinar la balanza a favor de los hidalguenses, que aprovecharon el envión anímico para mantener la presión alta y complicar la salida del Atlas. La defensa rojinegra lucía desconectada y cada intento de construir desde el fondo encontraba obstáculos en la intensidad de los Tuzos, que no bajaron el ritmo tras ampliar la ventaja.

Con el marcador en contra y la urgencia de reaccionar, el Atlas se vio obligado a adelantar líneas y asumir riesgos en busca de meterse nuevamente al partido. Sin embargo, los espacios que dejó en el fondo parecían una invitación para que Pachuca ampliara aún más la diferencia.