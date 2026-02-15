Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Matías Almeyda enloquece contra árbitro y termina expulsado del Sevilla vs Alavés

Matías Almeyda en el Sánchez-ìzjuán l X:SevillaFC
Ramiro Pérez Vásquez 20:02 - 14 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El entrenador argentino encaró y se hizo de palabras con el silbante losu Galech

Matías Jesús Almeyda protagonizó uno de los momentos más tensos de la Jornada 24 de LaLiga en el empate a un tanto entre el Sevilla y el Alavés, el entrenador argentino no quedó conforme, tras una jugada, con el silbante losu Galech a quien encaró y le dejó algunas palabras.

Todo esto en la parte final del partido en el Sánchez-Pizjuán cuando Sevilla se disponía, tras el cobro de una falta de los locales, a una contra importante tras la intercepción de Isaac Romero; sin embargo, el árbitro decidió que el rival volviera a cobrar ya que el sevillano no respetó la distancia correcta.

Tras la reiteración del cobro Almeyda saltó en contra del colegiado con gran enojo, agitando los brazos y poniéndose hasta cara a cara, esto bastó para que Galech de inmediato terminara por sacar la cartulina roja en el minuto 85. 

Sevilla vs Alavés en el Sanchéz-Pizjuán l X:SevillaFC

¿Qué dijo Matías Almeyda sobre el partido?

Matías Jesús Almeyda habló después del encuentro resaltando en primera instancia que fue un partido en el que pudo sacar conclusiones para seguir afinando su equipo: “Queríamos ganar, sin duda, pero hay señales positivas.”

“Con diez el equipo mostró organización (tras la expulsión de Juanlu apenas en el minuto 16 del juego) , esfuerzo y mucha solidaridad defensiva. Se concedió muy poco y eso también cuenta. Veo un grupo que se deja todo, que insiste y que compite unido”, mencionó sobre el hombre menos. 

Sevilla en celebración por gol ante Alavés l X:SevillaFC

Almeyda fue positivo luego del empate: “Cuando no puedes sumar tres, sumar uno también tiene peso. Los últimos partidos están mostrando que este equipo no baja los brazos, ni siquiera en inferioridad. Si mantenemos este nivel de orden y compromiso, los resultados van a llegar.”

Matías Jesús Almeyda en entrenamiento con Sevilla l X:SevillaFC

Se disculpó

Matías Almeyda lanzó sus disculpas tras lo sucedido, pero no especialmente para el silbante sino para la afición por la reacción que tuvo, asegurando que no hubo insultos hacia el colegiado y que esto se debió a un momento de máxima intensidad

“Pido perdón a la afición y a todos los que están pendientes de mí por la reacción. No me gustan las decisiones que considero injustas y me desbordé preguntando el motivo. No hubo insultos. Fue un momento de bloqueo. Desde fuera es fácil juzgar, pero no siempre se sabe qué ocurre en ese instante”, catapultó. 

Últimos videos
Lo Último
20:32 ¡La boda del año! Recién casados celebraron su matrimonio previo al Clásico Nacional en el Akron
20:30 ¡Respira, CDMX! Suspenden contingencia ambiental ¿Cómo queda el Hoy No Circula?
20:28 Anthony Martial sufre grave lesión durante el Rayados vs León
20:22 Rayados presume visita de Juan Manuel Márquez en el BBVA
20:10 ¡Amenaza a la F1! Di Grassi critica a la categoría reina y ve mejor a la Fórmula E
20:02 Matías Almeyda enloquece contra árbitro y termina expulsado del Sevilla vs Alavés
19:48 ¡Lamentable! Afición de Bravos recibe de manera hostil a Martín Varini en su regreso a Juárez
19:42 Atlético San Luis se lleva el Clásico de la 57 tras golear a Querétaro en casa
19:23 Pachuca derrota 3-1 a Atlas y se reencuentra con la victoria en casa
19:14 ¿Cuándo fue la última vez que se jugó el Clásico Nacional entre Chivas vs América en un 14 de febrero?
Tendencia
1
Empelotados ¡Inaudito! Bad Bunny cambia letra de canción en pleno concierto en Argentina por Messi
2
Contra ¡Hay tiro! Poncho de Nigris reta a Adrián Marcelo a subirse al ring por varios millones de pesos
3
Futbol ¡Desquiciados! Barra del Atlético San Luis quema ataúd con escudo de Querétaro previo al Clásico de la 57
4
Fórmula 1 Valtteri Bottas elogia a Checo Pérez y anticipa una gran dupla en Cadillac para la F1 2026
5
Futbol Real Madrid golea a la Real Sociedad y sueña con el liderato
6
Otros Deportes ¡Oro para México! La delegación mexicana brilla a nivel mundial
Te recomendamos
¡La boda del año! Recién casados celebraron su matrimonio previo al Clásico Nacional en el Akron
Empelotados
14/02/2026
¡La boda del año! Recién casados celebraron su matrimonio previo al Clásico Nacional en el Akron
¡Respira, CDMX! Suspenden contingencia ambiental ¿Cómo queda el Hoy No Circula?
Contra
14/02/2026
¡Respira, CDMX! Suspenden contingencia ambiental ¿Cómo queda el Hoy No Circula?
Anthony Martial sufre grave lesión durante el Rayados vs León
Futbol Nacional
14/02/2026
Anthony Martial sufre grave lesión durante el Rayados vs León
Rayados presume visita de Juan Manuel Márquez en el BBVA
Futbol
14/02/2026
Rayados presume visita de Juan Manuel Márquez en el BBVA
¡Amenaza a la F1! Di Grassi critica a la categoría reina y ve mejor a la Fórmula E
Fórmula 1
14/02/2026
¡Amenaza a la F1! Di Grassi critica a la categoría reina y ve mejor a la Fórmula E
Matías Almeyda enloquece contra árbitro y termina expulsado del Sevilla vs Alavés
Futbol
14/02/2026
Matías Almeyda enloquece contra árbitro y termina expulsado del Sevilla vs Alavés