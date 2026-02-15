Matías Almeyda enloquece contra árbitro y termina expulsado del Sevilla vs Alavés

Matías Jesús Almeyda protagonizó uno de los momentos más tensos de la Jornada 24 de LaLiga en el empate a un tanto entre el Sevilla y el Alavés, el entrenador argentino no quedó conforme, tras una jugada, con el silbante losu Galech a quien encaró y le dejó algunas palabras.

Todo esto en la parte final del partido en el Sánchez-Pizjuán cuando Sevilla se disponía, tras el cobro de una falta de los locales, a una contra importante tras la intercepción de Isaac Romero; sin embargo, el árbitro decidió que el rival volviera a cobrar ya que el sevillano no respetó la distancia correcta.

Tras la reiteración del cobro Almeyda saltó en contra del colegiado con gran enojo, agitando los brazos y poniéndose hasta cara a cara, esto bastó para que Galech de inmediato terminara por sacar la cartulina roja en el minuto 85.

Sevilla vs Alavés en el Sanchéz-Pizjuán l X:SevillaFC

¿Qué dijo Matías Almeyda sobre el partido?

Matías Jesús Almeyda habló después del encuentro resaltando en primera instancia que fue un partido en el que pudo sacar conclusiones para seguir afinando su equipo: “Queríamos ganar, sin duda, pero hay señales positivas.”

“Con diez el equipo mostró organización (tras la expulsión de Juanlu apenas en el minuto 16 del juego) , esfuerzo y mucha solidaridad defensiva. Se concedió muy poco y eso también cuenta. Veo un grupo que se deja todo, que insiste y que compite unido”, mencionó sobre el hombre menos.

Sevilla en celebración por gol ante Alavés l X:SevillaFC

Almeyda fue positivo luego del empate: “Cuando no puedes sumar tres, sumar uno también tiene peso. Los últimos partidos están mostrando que este equipo no baja los brazos, ni siquiera en inferioridad. Si mantenemos este nivel de orden y compromiso, los resultados van a llegar.”

Matías Jesús Almeyda en entrenamiento con Sevilla l X:SevillaFC

Se disculpó

Matías Almeyda lanzó sus disculpas tras lo sucedido, pero no especialmente para el silbante sino para la afición por la reacción que tuvo, asegurando que no hubo insultos hacia el colegiado y que esto se debió a un momento de máxima intensidad