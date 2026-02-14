Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Desquiciados! Barra del Atlético San Luis quema ataúd con escudo de Querétaro previo al Clásico de la 57

Barra del San Luis previo al duelo ante Querétaro en la J6 l CAPTURA
Ramiro Pérez Vásquez 17:10 - 14 febrero 2026
Dicho enfrentamiento es uno de los más intenso en las tribunas del futbol mexicano

El partido de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX entre Atlético San Luis y Querétaro encendió las pasiones desde la previa del conocido ‘Clásico de la 57’ uno de los encuentro con mayor intensidad entre sus respectivas bravas que se ha puesto entre los reflectores debido a los antecedentes de violencia.

Durante la previa en las afuera del Alfonso Lastras la barra de los potosinos hizo de las suyas quemando un ataúd con el escudo de los Gallos Blancos del Querétaro en donde también resaltaron los cánticos en contra del conjunto queretano.

Aficionados del San Luis en la previa del duelo ante Querétaro en la J6 del CL2026 l CAPTURA

¿Qué sucedió en 2019? 

Cabe mencionar, que en 2019 se desató una de las violencias más intensas dentro de los estadios de México cuando integrantes de la barra potosina se desataron contra aficionados de los visitantes que provocó que fuera suspendido por violencia en las gradas.

Incidente en el Alfonso Lastras en el Clásico de la 57 en AP2019 l IMAGO7

Sin embargo, el desorden continuó a las afueras del recinto. Tras desalojar la casa del conjunto de San Luis el operativo de seguridad se vio rebasado, pues decenas de aficionados se siguieron enfrentando en el estacionamiento del lugar.

Los disturbios que se suscitaron en el Apertura 2019, cuando allrededor del estadio se vio humo, e incluso, se escucharon detonaciones mientras la gente corría. El partido entre los rojblancos y los Gallos Blancos fue suspendido al minuto 82, luego de que comenzara el enfrentamiento que obligó a cientos de aficionados a ingresar al terreno de juego para resguardarse.

Violencia en las tribunas entre San Luis y Gallos Blancos l IMAGO7

¿Cuáles fueron las multas?

Tras el análisis de la trifulca que se dio en el Estadio Alfonso Lastras, la Comisión Disciplinaria hizo oficial la sanción correspondiente: dos partidos sin público para el inmueble potosino, veto para las porras de San Luis y Querétaro y una multa de 6 mil UMAS, poco más de medio millón de pesos, para ambos clubes.

Además, ambos equipos recibieron la prohibición de "permitir, ayudar o facilitar" el acceso de los grupos de animación para sus juegos tanto de locales como de visitantes durante lo que resta del Apertura 2019 incluyendo Liguilla; así lo confirmó la Disciplinaria en un comunicado.

El duelo entre Querétaro y San Luis ha sido llamado por ambas aficiones como el 'Clásico de la 57 o Clásico del Centro. El nombre recae por la cercanía entre ambos estados, ya que tanto la ciudad de Querétaro y San Luis son ciudades vecinas.

