Futbol

'Cholo' Simeone acerca de la llegada de Obed Vargas a Atlético de Madrid: "Se está tratando de acoplar"

Obed Vargas en uno de sus primeros entrenamientos como jugador Colchonero | X: @Atleti
Mauricio Díaz Valdivia 18:54 - 14 febrero 2026
El estratega argentino disfruta de los frutos que le da la profundidad de plantilla que le han otorgado sus fichajes

Después de la victoria por goleada de parte de Atlético de Madrid sobre Barcelona, los Colchoneros se preparan para lo que será la Jornada 24 de LaLiga, en donde visitarán a Rayo Vallecano.

En el marco de este siguiente partido, el entrenador Diego Pablo Simeone ha hablado acerca de algunos de sus jugadores, como es el caso de Obed Vargas, quien ha llegado recientemente al cuadro rojiblanco y quien, en palabras del mismo 'Cholo' sigue en periodo de adaptación.

Atlético de Madrid goleó a Barcelona en casa dentro de la Copa del Rey | AP

Aún falta un proceso por cumplir

Para Diego Simeone, el mediocampista mexicano Obed Vargas aún requiere de un proceso de adaptación que no ha cumplido, pues no ha podido sumar los minutos en el campo que le gustaría tener.

Este pensamiento no lo tiene el argentino solamente para el exjugador de Seattle Sounders, pues considera también que sus otros fichajes (Ademola Lookman y Rodrigo Mendoza), también necesitan pasar por este proceso.

Se está tratando de acoplar al equipo al igual que Mendoza y Lookman. Esperemos que vayan dando lo mejor en los entrenamientos para que puedan darnos más en los partidos
Obed Vargas fue presentado con el número 21 | IG: @atleticodemadrid

El amor del 'Cholo' por el Atleti

Como parte de la conferencia de prensa de Simeone previa al partido ante Rayo Vallecano, Simeone también destacó el buen momento que vive su equipo, mismo que se agrandó al dejar a Barcelona al borde de la eliminación en Copa del Rey.

No encuentro la palabra para definir lo que siento por este club. Soy un agradecido por recibir el afecto que tengo. Y agradecido también a los futbolistas que representan el futbol con la pasión que yo la siento. Pero no tengo una palabra para definirlo

Atlético de Madrid está muy cerca de jugar la Final de la Copa del Rey | AP

A pesar de que el Atleti tendrá partido a mitad de semana en contra de Brujas, el 'Cholo' no se ha guardado nada en la convocatoria del equipo de cara al duelo en Vallecas. Obed Vargas es parte de la lista, al igual que Lookman y Mendoza, los otros dos refuerzos de invierno para los Colchoneros.

'Cholo' Simeone acerca de la llegada de Obed Vargas a Atlético de Madrid: "Se está tratando de acoplar"
