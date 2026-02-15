Mariana Rodríguez iría por la gubernatura de Nuevo León en 2027 y… ¿es legal su candidatura?

El horno político en Nuevo León ya empezó a calentarse… y fuerte. Luego de que un estudio de MilenIA revelara que Mariana Rodríguez Cantú es el perfil político con más interacciones en redes sociales en la entidad y la titular de la Oficina Amar a Nuevo León admitió que sí existe una “posibilidad” de buscar la gubernatura en 2027.

Eso sí, dejó claro que los likes no son votos.

“Primero, hay que ser muy realistas: las interacciones, los seguidores, las vistas, no siempre se reditúan en votos, y tan es así que los vimos en el 2024, en la elección de Monterrey, y no por tener una plataforma grande significa que ya está ganada”.

Rodríguez Cantú lidera una encuesta de más interacciones en redes sociales para ser la próxima candidata / FB: @marianardzcantu1

Todavía no se recupera de perder en 2024

Rodríguez reconoció que el golpe de realidad en 2024 fue contundente: “Es una foto del momento, pero que no nos mantiene sin los pies en la tierra y creo que el sentón de realidad del 2024 fue la gran prueba de eso”.

Sobre si ya tomó una decisión rumbo al 2027, fue clara:

“Si me lanzo o no me lanzo, esa es una decisión que ahorita, en este momento, no se toma. Yo como quiera sabes que soy feliz de darle continuidad a los proyectos que se han empezado desde este Gobierno. Creo que sería algo histórico que en Movimiento Ciudadano siguiera gobernando en la próxima gestión. ¿Qué es una posibilidad? Sí, sí es una posibilidad. ¿Que es una decisión finalmente segura y tomada? No, todavía no lo es”.

Al ser la esposa del actual gobernador Samuel García, su destape causa revuelo por un presunto nepotismo / FB: @marianardzcantu1

¿Es legal que Mariana Rodríguez compita en 2027?

Aquí es donde el tema se pone interesante. La presidenta Claudia Sheinbaum se ha manifestado en contra del nepotismo y recordó que la Constitución establece que ningún cargo de elección popular puede ser sucedido en el periodo inmediato por algún familiar, norma que aplicará para 2030.

También recordó que en Morena el nepotismo estará prohibido desde 2027. “En el caso de que algún partido aliado tenga un familiar, ahí tendrá que decidir Morena si va o no. Ustedes saben que yo no estoy de acuerdo”.

Las candidaturas no son oficiales por el momento, pero los nombres empiezan a salir para la gubernatura / FB: @marianardzcantu1

Además, puntualizó que los familiares deben esperar seis años para competir por el mismo cargo. En el caso de Nuevo León, Samuel García concluiría su periodo en 2027, por lo que el debate jurídico y político ya comenzó en torno a si Mariana Rodríguez podría contender sin que se considere sucesión inmediata de un familiar en el mismo cargo.