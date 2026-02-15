¿Cuándo fue la última vez que se jugó el Clásico Nacional entre Chivas vs América en un 14 de febrero?

Las Chivas Rayadas del Guadalajara se miden al CF América en la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX este 14 de febrero; sin embargo, no es la primera vez que el Clásico Nacional se juega en Día del Amor y la Amistad en el futbol mexicano.

Aunque una de las enemistades más fuertes dentro de México el duelo se ha disputado con los manteles largos con motivo a San Valentín y en aquella ocasión se realizó en el Verano 2001 con el Estadio Jalisco como recinto.

Raúl Rodrigo Lara y Ramón Ramírez se enfrentan en el Clásico Nacional del torneo Invierno 1997 | MEXSPORT

Dicho juego llegaba con los azulcremas con ocho unidades y el Rebaño con seis, el resultado final fue a favor de los capitalinos con marcador de 2-1 con goles de Braulio Luno y Duilio Davino por los locales anotó Carlos Hermosillo.

América festeja su 109 aniversario con la Banda MS en el Clásico Nacional | X: @ClubAmerica

25 años después…

El Guadalajara recibirá al Club América en un nuevo episodio del Clásico Nacional correspondiente a la Liga MX ahora en el correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2026 desde el Estadio Akron donde los locales se encuentran como ligeros favoritos.

Los dirigidos por Gabriel Milito llegan a este clásico como líderes absolutos de la Liga MX con 15 puntos tras cinco jornadas disputadas, mostrando un rendimiento perfecto con cinco victorias consecutivas. Con 10 goles a favor y solo 4 en contra.

Armando González en el Clásico Nacional del Apertura 2026| IMAGO7

Por su parte, los Azulcremas ocupan la octava posición con 8 puntos en los mismos cinco partidos, con un balance de 3 goles anotados y 2 recibidos, lo que refleja su fortaleza defensiva pero cierta dificultad para convertir. La diferencia de 7 puntos entre ambos equipos añade un componente adicional de presión para las Águilas.

¿Continuará la buena racha de Chivas?

Chivas comenzó su racha de cinco juegos al hilo con victoria al debutar ante Pachuca para conseguir el primer triunfo 2-0, continuaron con un triunfo a domicilio ante FC Juárez de 0-1, superaron al FC Querétaro por 2-1, y consiguieron dos victorias más a domicilio contra Atlético de San Luis 2-3 y a Mazatlán FC 1-2.