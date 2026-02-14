Cuauhtémoc Blanco calienta el Clásico Nacional: "Vamos a darles una ching..."

A pocas horas de que se dispute una edición más del Clásico Nacional en el Estadio Akron, la temperatura ha subido drásticamente fuera de la cancha. El ídolo de América, Cuauhtémoc Blanco, fiel a su estilo polémico y directo, lanzó un dardo contundente al Guadalajara, minimizando el presente futbolístico del Rebaño Sagrado.

BLANCO PRONOSTICA "UNA CHIN..."

Pese a que diversos analistas coinciden en que las Chivas llegan en un mejor momento de forma a este encuentro, Blanco no mostró dudas sobre la superioridad del conjunto de Coapa. El ex "10" americanista fue tajante al pronosticar una derrota estrepitosa para los locales.

Blanco no solo vaticinó el triunfo de las Águilas, sino que lo hizo con palabras que ya retumban en el entorno rojiblanco. Al ser cuestionado sobre el resultado del encuentro, el "Temo" fue contundente:

Cuauhtémoc Blanco, exjugador de América | IMAGO7

"Les vamos a parar una chinga. Les vamos a ganar 3-1"

CUAUH ADVIERTE: "NO SE VALE LLORAR"

El mensaje de la leyenda del América. no terminó ahí. Conocedor de la pasión y la rivalidad que envuelve este duelo, Blanco aprovechó para enviar una advertencia directa a los seguidores del Guadalajara, anticipando lo que, según él, será una noche de lamentos para la afición tapatía.

Cuauhtémoc Blanco en el Estadio Azteca | IMAGO7

"Así que no vayan a llorar chivitas . Les mando un abrazo"

Con estas declaraciones, Cuauhtémoc Blanco pone un ingrediente extra de picante a un partido que, de por sí, ya paraliza al país. Ahora, la moneda está en el aire y queda en los pies de los jugadores demostrar si el pronóstico del ídolo se cumple o si el Rebaño logra silenciar las críticas en su propia casa.