Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Clásico Nacional Chivas vs América? EN VIVO

El Guadalajara recibirá al Club América en un nuevo episodio del Clásico Nacional correspondiente a la Liga MX ahora en el correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2026 desde el Estadio Akron. Este duelo entre los dos equipos más populares de México promete ser uno de los más emocionantes de la temporada 2025/2026, donde ambos conjuntos buscarán la victoria para fortalecer sus aspiraciones en el torneo.

América enfrentará el Clásico con estas bajas | MEXSPORT

Las Chivas del Guadalajara llegan a este clásico como líderes absolutos de la Liga MX con 15 puntos tras cinco jornadas disputadas, mostrando un rendimiento perfecto con cinco victorias consecutivas. Con 10 goles a favor y solo 4 en contra, el Rebaño Sagrado ha demostrado solidez tanto ofensiva como defensivamente. Por su parte, el Club América ocupa la octava posición con 8 puntos en los mismos cinco partidos, con un balance de 3 goles anotados y 2 recibidos, lo que refleja su fortaleza defensiva pero cierta dificultad para convertir. La diferencia de 7 puntos entre ambos equipos añade un componente adicional de presión para las Águilas, que necesitan la victoria para no alejarse demasiado de la cima.

Chivas es el actual líder del Clausura 2026 | Imago7

El CD Guadalajara atraviesa un momento excepcional con cinco victorias consecutivas en la Liga MX. Comenzaron su racha venciendo a Pachuca 2-0 , continuaron con un triunfo a domicilio ante FC Juárez de 0-1, superaron al FC Querétaro por 2-1, y consiguieron dos victorias más a domicilio contra Atlético de San Luis 2-3 y a Mazatlán FC 1-2. Por su parte, el Club América presenta un registro de dos victorias y dos empates en sus últimos cinco encuentros. En Liga MX empataron sin goles ante Pachuca, vencieron a Necaxa 2-0 y a Monterrey. En la Liga de Campeones de la CONCACAF, derrotaron al CD Olimpia a domicilio 1-2 y posteriormente empataron a cero en el Ciudad de los Deportes.

América vs Chivas Apertura 2025 I IMAGO7

En los últimos cinco enfrentamientos entre estos equipos, el balance es ligeramente favorable para el rebaño con dos victorias, un empate y dos derrotas frente al Club América. El encuentro más reciente se disputó el 14 de septiembre de 2025 en la Liga MX, donde las Chivas se impusieron por 1-2 en el estadio del América. Anteriormente, en marzo de 2025, ambos equipos se enfrentaron en la Liga de Campeones de la CONCACAF con resultados dispares: Guadalajara ganó 1-0 en casa, pero América respondió con contundencia en el partido de vuelta con un 4-0. En la Liga MX de ese mismo mes, empataron 0-0 en el Estadio Akron. El duelo más antiguo de este registro fue en septiembre de 2024, cuando América venció 1-0 a Guadalajara en la Liga MX.

¿Cuándo y dónde ver el Clásico Nacional?

FECHA: Sábado 14 de febrero

HORA: 21:06 (hora centro de México)

LUGAR: Estadio Akron, Guadalajara, México

TRANSMISIÓN: TUDN, VIX+