LeBron James, el jugador de más edad con un triple-doble en la historia de la NBA

En medio de la temporada número 23 de la carrera más larga en la historia de la NBA, LeBron James sigue logrando triples-dobles contra los Mavericks de Dallas y contra el paso del tiempo.

James se convirtió en el jugador de mayor edad en firmar un triple-doble la noche del jueves, al lograrlo con 41 años y 44 días durante la victoria de los Lakers de Los Ángeles por 124-104 sobre los Mavs.

James sumaba 28 puntos y 12 asistencias cuando capturó su décimo rebote con 2:06 por jugar. Recibió una ovación de pie del público de los Lakers cuando salió de la cancha instantes después con su triple-doble número 123 de su carrera, el quinto mayor total en la historia de la NBA.

LeBron se llevó la ovación del público en el recinto | AP

James rompió el récord que había estado vigente durante los últimos 22 años y que pertenecía a Karl Malone, quien registró su último triple-doble con los Lakers cuando tenía 40 años y 127 días.

Supongo que aprecio más momentos como este en mi carrera, al entender dónde estoy, en esta etapa más avanzada de mi recorrido. Sin duda lo disfrutas un poco más

Aunque las simples estadísticas y los récords de longevidad no significan demasiado para James a estas alturas de su histórica carrera, valora los triples-dobles como una medida particularmente buena del alto nivel que está manteniendo en la cancha. Aunque se ha perdido 18 partidos esta temporada por lesión, James no fue elegido para su 22do Juego de Estrellas este fin de semana por caridad, y lo demostró al dominar a los Mavs ante la ausencia de su compañero Luka Doncic por una distensión en el isquiotibial.

“Creo que lo que representa es bastante genial: el hecho de que puedas salir y tener un impacto en tres facetas del juego", manifestó. "Los rebotes. Las asistencias, obviamente, son lo que más me gusta. Poder involucrar a mis compañeros; a lo largo de mi carrera siempre me ha gustado eso más que cualquier otra cosa. Y poder meter el balón en la canasta, eso también es parte de este juego. Así que creo que lo que significa, poder tener participación en tres facetas del juego e impactar en esas tres, es bastante genial”.

James suspendido en el aire durante el partido de Lakers | AP

El nivel de James se ha mantenido en gran medida sobresaliente cuando ha estado sano esta temporada, y reiteró su creencia de que podría continuar casi indefinidamente a este nivel. James llegó a este partido promediando 21,8 puntos, 6,9 asistencias y 5,7 rebotes, y los Lakers están de lleno en la pelea por los playoffs de la Conferencia Oeste pese a haber disputado apenas 10 partidos con James, Doncic y Austin Reaves sanos al mismo tiempo.

Pero el máximo anotador en la historia de la NBA no había conseguido un triple-doble desde el 1 de febrero de 2025, en Nueva York. Ese día se recuerda mejor por la noticia de última hora, ya entrada la noche, del trascendental traspaso que llevó a Doncic a los Lakers.

Malone había mantenido el récord como el jugador de mayor edad con un triple-doble desde que registró 10 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias el 28 de noviembre de 2003, durante su última temporada en la NBA. James acumuló los siguientes 15 triples-dobles en esa lista, y en el último año estuvo repetidamente cerca de establecer el récord, pero no lo consiguió hasta el último partido de los Lakers antes del receso del Juego de Estrellas.

Con Doncic fuera cuando su exequipo visitó, James fue agresivo y activo desde el salto inicial, al regresar de su propia ausencia por lesión durante la derrota de los Lakers ante San Antonio el martes. Después de bailar con alegría en el calentamiento previo al partido y gritar mientras avanzaba por el túnel cuando saltó a la cancha, James anotó 14 puntos y repartió seis asistencias solo en el primer cuarto contra Dallas. Participó en los primeros 23 puntos de los Lakers en el partido.

El 23 de los Lakers tuvo una participación muy importante ante los Mavs | AP

James tenía 18 puntos, ocho asistencias y cuatro rebotes al descanso. Superó las dos cifras en asistencias durante el tercer cuarto, pero no salió del partido en el cuarto periodo antes de capturar los tres rebotes necesarios para completar el triple-doble.

Casi lo había logrado unas posesiones antes, pero Reaves le ganó un rebote — y recibió una reprimenda del resto de los Lakers. "Todos en el equipo me gritaron. No me pongo a mirar las estadísticas durante el partido, así que fuimos al banquillo y todos me lo hicieron saber. Él no, pero todos (los demás) sí, y lo miré y le dije: ‘culpa mía’”, contó Reaves.