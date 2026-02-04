Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Basquetbol

James Harden a Cavs, Darius Garland a Clippers en canje de estrellas

James Harden en Clippers | AP
Associated Press (AP) 10:15 - 04 febrero 2026
Esa aprobación podría llegar este miércoles, cuando ambas franquicias se enfrentan

James Harden se dirige a los Cavaliers de Cleveland, tras un canje pactado con los Clippers de Los Ángeles, quienes enviarán al 11 veces elegido al Juego de Estrellas de vuelta a la Conferencia Este, durante su temporada con mayor puntuación en seis años, dijo el martes una persona con conocimiento del acuerdo.

Harden en celebración ante los Hornets | AP

ESPN fue el primer medio en informar que el acuerdo se había concretado.

Garland a Clippers

Los Cavaliers están cediendo al base Darius Garland y una selección de segunda ronda del draft, dijo la persona, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el intercambio aún no ha sido aprobado por la NBA.

Garland durante el partido | AP

Esa aprobación podría llegar este miércoles, cuando los Cavaliers y los Clippers se enfrenten en Inglewood, California.

¿Cómo ha sido el rendimiento de Harden?

Harden está promediando 25,4 puntos esta temporada, su mayor cifra desde que registró 34,3 puntos en 2019-20. Ha sido una parte fundamental del resurgimiento de los Clippers en la contienda por los playoffs —o, al menos, por el minitorneo de repesca— después de un desastroso comienzo de 6-21.

“Él significa mucho para nuestro equipo y lo hemos visto en los últimos tres años”, dijo el lunes el entrenador de los Clippers, Tyronn Lue, cuando comenzaron a surgir historias que indicaban que tal movimiento estaba cerca. “¿Quién no querría tener a James Harden?”.

Cleveland se convertirá en el sexto equipo de Harden. Jugó para Oklahoma City, Houston, Brooklyn, Filadelfia y, desde 2023, los Clippers.

Para los Cavaliers, parece ser un movimiento para el presente, uniendo a Harden de 36 años con otro base estrella, Donovan Mitchell. Para los Clippers, parece ser un movimiento con la vista puesta en el futuro: Garland, de 26 años, es dos veces elegido al Juego de Estrellas.

Ha promediado 18 puntos y 6,9 asistencias esta temporada para Cleveland.

Harden optó por no continuar el último año de su contrato el verano pasado con los Clippers para firmar un nuevo acuerdo que habría valido 81,5 millones para esta temporada y la campaña 2026-27. El próximo año hay una opción, lo que básicamente significaba que estaba en un contrato de un año de todos modos.

Obtuvo ese acuerdo después de promediar 22,8 puntos, 5,8 rebotes y 8,7 asistencias y regresar al equipo ideal All-NBA por primera vez desde 2019-20.

Harden en el partido contra los Hornets | AP
