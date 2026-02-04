"Vamos a esperarlos en casa": Uriel Antuna manda 'amenaza' tras goleada de Pumas ante San Diego FC

El camino está muy cuesta arriba para Pumas en la Copa de Campeones Concacaf 2026. Los universitarios quedaron emparejados con San Diego FC, en el que parece el cruce más complicado para los clubes de la Liga MX. Y aunque comenzaron el partido de ida con la ventaja 0-1 gracias al tanto de Robert Morales, regresarán a Ciudad de México con un 4-1 por remontar.

No obstante, los jugadores no tiran la toalla y buscarán darle la vuelta a la situación en el Estadio Olímpico Universitario. Así lo aseguró Uriel Antuna, que sumó pocos minutos en el partido de este martes, cuando reemplazó a Pedro Vite al minuto 83, ya con el marcador 3-1. "Estamos tristes obviamente por el resultado, no nos esperábamos esto, pero bueno, al final de cuentas el equipo luchó, el equipo estuvo corriendo los 90 minutos".

Jugadores de Pumas tras la goleada ante San Diego FC en la Concachampions | MEXSPORT

"Al final de cuentas vamos a esperarlos allá en casa, no queda de otra más que ir por el partido, proponer, sabemos que en CU es difícil para los equipos, más que en la altura y todo, y hay que aprovechar todos los beneficios que tenemos allá en nuestra casa y con nuestra gente", declaró el futbolista, que apenas la semana pasada fue presentado como refuerzo de Pumas para el Clausura 2026, procedente de Tigres.

Uriel Antuna pide calma a la afición de Pumas

Aunque el panorama luce muy complicado para los dirigidos por Efraín Juárez, Antuna pidió a los seguidores universitarios que mantenga la confianza en que el equipo podrá revertir la situación. "Todos juntos podemos sacar esto adelante, obviamente no está definido, es difícil, pero no está definido, y nada más que crean, que crean en nosotros, y juntos podemos darle vuelta".

Y añadió que, en lo que le corresponde a los jugadores, deberán de mantener la cabeza fría para sacar adelante la eliminatoria. "Son 180 minutos, corrieron 90, obviamente sabemos que va a ser difícil, a veces va a ser complicado, pero en nuestra casa, con nuestra gente, es muy difícil para los equipos, más viniendo de acá, creo que es difícil".

"Sacar los beneficios que se puedan para poderle darle vuelta, y obviamente, como te dije, creer, darle tranquilidad obviamente, y no quiero decir pasividad, sino que tener paciencia para trabajar el partido con tranquilidad, y obviamente siendo decisivos a la parte de atacar", finalizó Antuna, quien enfatizó la confianza en sus compañeros. "Tenemos las capacidades, tenemos los jugadores, tenemos la técnica para poder darle vuelta a esto".

Los jugadores se despiden de la afición tras la derrota por goleada contra San Diego FC en la Copa de Campeones Concacaf | MEXSPORT

¿Qué necesita Pumas para remontar ante San Diego FC?

Aunque muy poca, el tanto de Robert Morales en la victoria 4-1 le da un poco de esperanza a Pumas. Gracias al gol del paraguayo, los universitarios solo necesitan ganar 3-0 en casa para avanzar a la siguinte fase. No obstante, en caso de permitir un gol del equipo de la MLS, se verán obligados a ganar por diferencia de cuatro goles, pues de lo contrario quedarán fuera por el criterio de gol de visitante.

Adalberto Carrasquilla en el partido entre San Diego FC y Pumas en la Copa de Campeones Concacaf | MEXSPORT