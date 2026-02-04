Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

"Vamos a esperarlos en casa": Uriel Antuna manda 'amenaza' tras goleada de Pumas ante San Diego FC

Uriel Antuna previo al partido de Pumas contra San Diego FC en la Concachampions | MEXSPORT
Uriel Antuna previo al partido de Pumas contra San Diego FC en la Concachampions | MEXSPORT
Ana Patricia Spíndola Andrade 10:34 - 04 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los universitarios tendrá un reto complicado y deberán remontar una diferencia de tres goles para avanzar a la siguiente fase del torneo

El camino está muy cuesta arriba para Pumas en la Copa de Campeones Concacaf 2026. Los universitarios quedaron emparejados con San Diego FC, en el que parece el cruce más complicado para los clubes de la Liga MX. Y aunque comenzaron el partido de ida con la ventaja 0-1 gracias al tanto de Robert Morales, regresarán a Ciudad de México con un 4-1 por remontar.

No obstante, los jugadores no tiran la toalla y buscarán darle la vuelta a la situación en el Estadio Olímpico Universitario. Así lo aseguró Uriel Antuna, que sumó pocos minutos en el partido de este martes, cuando reemplazó a Pedro Vite al minuto 83, ya con el marcador 3-1. "Estamos tristes obviamente por el resultado, no nos esperábamos esto, pero bueno, al final de cuentas el equipo luchó, el equipo estuvo corriendo los 90 minutos".

Jugadores de Pumas tras la goleada ante San Diego FC en la Concachampions | MEXSPORT
Jugadores de Pumas tras la goleada ante San Diego FC en la Concachampions | MEXSPORT

"Al final de cuentas vamos a esperarlos allá en casa, no queda de otra más que ir por el partido, proponer, sabemos que en CU es difícil para los equipos, más que en la altura y todo, y hay que aprovechar todos los beneficios que tenemos allá en nuestra casa y con nuestra gente", declaró el futbolista, que apenas la semana pasada fue presentado como refuerzo de Pumas para el Clausura 2026, procedente de Tigres.

Uriel Antuna pide calma a la afición de Pumas

Aunque el panorama luce muy complicado para los dirigidos por Efraín Juárez, Antuna pidió a los seguidores universitarios que mantenga la confianza en que el equipo podrá revertir la situación. "Todos juntos podemos sacar esto adelante, obviamente no está definido, es difícil, pero no está definido, y nada más que crean, que crean en nosotros, y juntos podemos darle vuelta".

Y añadió que, en lo que le corresponde a los jugadores, deberán de mantener la cabeza fría para sacar adelante la eliminatoria. "Son 180 minutos, corrieron 90, obviamente sabemos que va a ser difícil, a veces va a ser complicado, pero en nuestra casa, con nuestra gente, es muy difícil para los equipos, más viniendo de acá, creo que es difícil".

"Sacar los beneficios que se puedan para poderle darle vuelta, y obviamente, como te dije, creer, darle tranquilidad obviamente, y no quiero decir pasividad, sino que tener paciencia para trabajar el partido con tranquilidad, y obviamente siendo decisivos a la parte de atacar", finalizó Antuna, quien enfatizó la confianza en sus compañeros. "Tenemos las capacidades, tenemos los jugadores, tenemos la técnica para poder darle vuelta a esto".

Los jugadores se despiden de la afición tras la derrota por goleada contra San Diego FC en la Copa de Campeones Concacaf | MEXSPORT
Los jugadores se despiden de la afición tras la derrota por goleada contra San Diego FC en la Copa de Campeones Concacaf | MEXSPORT

¿Qué necesita Pumas para remontar ante San Diego FC?

Aunque muy poca, el tanto de Robert Morales en la victoria 4-1 le da un poco de esperanza a Pumas. Gracias al gol del paraguayo, los universitarios solo necesitan ganar 3-0 en casa para avanzar a la siguinte fase. No obstante, en caso de permitir un gol del equipo de la MLS, se verán obligados a ganar por diferencia de cuatro goles, pues de lo contrario quedarán fuera por el criterio de gol de visitante.

Adalberto Carrasquilla en el partido entre San Diego FC y Pumas en la Copa de Campeones Concacaf | MEXSPORT
Adalberto Carrasquilla en el partido entre San Diego FC y Pumas en la Copa de Campeones Concacaf | MEXSPORT

Precisamente, apenas el viernes pasado en la Jornada 4 del Clausura 2026, Pumas goleó 4-0 a Santos Laguna, en su victoria más reciente por tres goles o más. Mientras que en el torneo de Concacaf, la última vez que ganaron por tres anotaciones fue en la vuelta de Octavos de Final, cuando vencieron en casa a Saprissa con marcador 4-1, resultado que en esta ocasión solo mandaría al alargue la eliminatoria contra San Diego.

Últimos videos
Lo Último
11:58 ¿En qué trabajaba Bad Bunny antes de ser famoso? Esto hacía antes de la música
11:58 Mujeres de 30 a 59 años recibirán hasta $50,000 con Tandas Bienestar 2026
11:43 ¡Con nuevo patrocinio! Cadillac presenta el uniforme completo que usarán Checo Pérez y Valtteri Bottas
11:27 Encerrona en Pumas: ¿Por qué Universidad Nacional permaneció en el vestidor tras goleada ante San Diego?
11:25 El Reporte Ponce: Encerrona en Pumas tras humillación
10:50 ¡CURP certificada 2026 gratis! Paso a paso para obtenerla desde casa
10:48 ¡Por fin! GTA VI ya tiene fecha exacta de lanzamiento y hasta habrá versión física
10:34 "Vamos a esperarlos en casa": Uriel Antuna manda 'amenaza' tras goleada de Pumas ante San Diego FC
10:15 James Harden a Cavs, Darius Garland a Clippers en canje de estrellas
09:44 ¿Pedrada a Santiago Giménez? Exfigura del Tri señaló que jugadores lesionados no deberían ir al Mundial
Tendencia
1
Futbol Nacional Fidalgo al Tri: FMF inicia trámites ante FIFA para convocar al Maguito
2
Futbol ¡De Puskas! Así fue el golazo de chilena de Robert Morales ante San Diego
3
Empelotados ‘Partido de mier…’: Daniel Brailovsky y Ángel García Toraño fueron sorprendidos opinando sobre el juego de Tigres
4
Futbol ¡Despertó el gigante! América derrota a Olimpia en Honduras y regresan con ventaja al Ciudad de los Deportes
5
Contra Casa Blanca responde a Bad Bunny tras críticas al ICE en los Premios Grammy: "ES IRÓNICO"
6
Futbol Fanáticos de Saint-Maximin se lanzan en contra del América: "Equipo de mier.."
Te recomendamos
¿En qué trabajaba Bad Bunny antes de ser famoso? Esto hacía antes de la música
Contra
04/02/2026
¿En qué trabajaba Bad Bunny antes de ser famoso? Esto hacía antes de la música
Mujeres de 30 a 59 años recibirán hasta $50,000 con Tandas Bienestar 2026
Contra
04/02/2026
Mujeres de 30 a 59 años recibirán hasta $50,000 con Tandas Bienestar 2026
Valtteri Bottas y Checo Pérez conforman la alineación de Cadillac para la Temporada 2026 | X: @Cadillac_F1
Fórmula 1
04/02/2026
¡Con nuevo patrocinio! Cadillac presenta el uniforme completo que usarán Checo Pérez y Valtteri Bottas
Encerrona en Pumas: ¿Por qué Universidad Nacional permaneció en el vestidor tras goleada ante San Diego?
Futbol
04/02/2026
Encerrona en Pumas: ¿Por qué Universidad Nacional permaneció en el vestidor tras goleada ante San Diego?
El Reporte Ponce: Encerrona en Pumas tras humillación
Opinión
04/02/2026
El Reporte Ponce: Encerrona en Pumas tras humillación
¡CURP certificada 2026 gratis! Paso a paso para obtenerla desde casa
Contra
04/02/2026
¡CURP certificada 2026 gratis! Paso a paso para obtenerla desde casa