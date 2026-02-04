Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¡Por fin! GTA VI ya tiene fecha exacta de lanzamiento y hasta habrá versión física

Take-Two confirmó que GTA VI contará con versión física desde el día de su lanzamiento oficial./ X
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 10:48 - 04 febrero 2026
Take-Two confirma que el formato físico sigue siendo parte clave del lanzamiento, especialmente para una franquicia con millones de seguidores

Durante la presentación de resultados financieros del tercer trimestre, el CEO de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, aclaró que GTA VI tendrá copias físicas disponibles desde su lanzamiento oficial, desmintiendo versiones que apuntaban a un estreno inicial exclusivo en formato digital.

Las especulaciones surgieron a partir de reportes que señalaban que Rockstar Games podría retrasar la distribución física para evitar filtraciones antes del lanzamiento. Sin embargo, Zelnick dejó claro que ese escenario no forma parte de la estrategia de la compañía.

Take-Two confirmó que GTA VI contará con versión física desde el día de su lanzamiento oficial./ x

¿Por qué surgieron los rumores sobre un lanzamiento solo digital?

Las versiones no oficiales indicaban que Take-Two y Rockstar buscaban reducir el riesgo de que copias físicas llegaran antes de tiempo a tiendas, una práctica que ha provocado filtraciones en otros lanzamientos de gran escala. Según esos rumores, las ediciones físicas podrían haberse postergado semanas o incluso años después del estreno digital.

El lanzamiento de GTA VI está previsto para el 19 de noviembre de 2026./ X

No obstante, la postura oficial de Take-Two confirma que el formato físico sigue siendo parte clave del lanzamiento, especialmente para una franquicia con millones de seguidores y un fuerte componente de coleccionismo.

¿Qué señales refuerzan la fecha de lanzamiento de GTA VI?

Además de confirmar el formato físico, Take-Two informó que la campaña de marketing de GTA VI comenzará durante el verano, una señal que sugiere que la compañía mantiene firme la fecha del 19 de noviembre de 2026. Ejecutivos señalaron que iniciar una campaña de gran escala implica un alto nivel de certeza en el calendario.

Este anuncio llega después de que el videojuego sufriera dos retrasos previos: inicialmente estaba planeado para otoño de 2025, posteriormente se movió a mayo de 2026 y finalmente quedó fijado para noviembre del mismo año.

La confirmación del formato físico busca tranquilizar a la comunidad gamer tras semanas de rumores./ X

Durante el informe financiero, Take-Two también destacó el desempeño histórico de la franquicia, recordando que GTA V ha superado los 225 millones de copias vendidas, consolidándose como uno de los videojuegos más exitosos de todos los tiempos, impulsado en gran parte por su longevidad y el impacto de GTA Online.

La franquicia Grand Theft Auto se mantiene como una de las más exitosas de la industria del videojuego./ X

Con estas declaraciones, Take-Two busca tranquilizar a la comunidad y reafirmar que GTA VI llegará en tiempo y forma, apostando por un lanzamiento tradicional que combine formatos físicos y digitales desde el primer día.

