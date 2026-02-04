Mujeres de 30 a 59 años recibirán hasta $50,000 con Tandas Bienestar 2026

El estado de Tabasco ha dado luz verde al registro para el programa Tandas Mujer Bienestar 2026, una iniciativa que busca transformar el panorama económico de las emprendedoras locales. A través de este mecanismo, el gobierno estatal ofrece financiamientos que inician desde los 5,000 pesos y pueden escalar significativamente, permitiendo que las beneficiarias fortalezcan sus negocios sin los intereses de la banca privada.

Con apoyos de hasta 50,000 pesos, el Gobierno de Tabasco apuesta por la autonomía económica de las jefas de familia./ RS

Esta estrategia está diseñada para mujeres que tengan entre 30 y 59 años y que actualmente operen un micronegocio en cualquiera de los 17 municipios de la entidad. El enfoque principal es el apoyo al autoempleo, permitiendo que tanto comerciantes informales como emprendedoras con locales establecidos accedan a recursos frescos para la compra de herramientas, maquinaria o materia prima.

El modelo de apoyo destaca por ser progresivo. Esto significa que las mujeres reciben una primera entrega y, al demostrar un manejo responsable del recurso, desbloquean etapas posteriores con montos más altos. Bajo este sistema de confianza y cumplimiento, el financiamiento puede alcanzar un techo de 50,000 pesos, impulsando el crecimiento real de los proyectos productivos a largo plazo.

El programa busca que micronegocios, tanto formales como informales, accedan a capital de trabajo sin intereses bancarios./ RS

Para asegurar que ninguna interesada se quede fuera, las autoridades han habilitado un sistema de registro dual. Las mujeres pueden optar por realizar su trámite en línea a través de la plataforma del SIF Tabasco o, si prefieren atención personalizada, acudir a los centros integradores y Oficinas de Atención al Pueblo distribuidas en todo el territorio estatal.

¿Cuáles son los requisitos y pasos para el registro en 2026?

Para formalizar la solicitud, las interesadas deben presentar documentación oficial vigente. Es indispensable contar con la INE, una CURP actualizada a 2026 y comprobante de domicilio. Además, se solicita evidencia física del emprendimiento mediante dos fotografías de los productos o del lugar de trabajo, lo cual sirve para validar que el apoyo se destinará efectivamente a una actividad productiva real.

El proceso digital consiste en crear un perfil con correo electrónico y contraseña en el portal oficial. Una vez dentro, se debe completar un cuestionario que incluye datos personales, información sobre la vivienda y detalles específicos del negocio. Es fundamental que los documentos se carguen correctamente en formato PDF para que el sistema pueda procesar la evaluación sin contratiempos.

Cabe destacar que no se ha fijado una fecha de vencimiento inmediata para las inscripciones; la convocatoria permanecerá vigente hasta cumplir con el cupo programado por la administración estatal. Esto permite que las mujeres residentes en zonas rurales tengan oportunidad de trasladarse a las sedes municipales o a la oficina central en Villahermosa para completar su trámite.

El registro puede realizarse de manera digital o presencial en las sedes de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico./ RS

Con este programa, Tabasco busca consolidar una red de mujeres económicamente independientes. Al otorgar capital directo y sin intermediarios, Tandas Mujer Bienestar 2026 se posiciona como una herramienta clave para reactivar la economía desde la base social, premiando el esfuerzo de quienes sostienen sus hogares mediante el comercio y la producción local.