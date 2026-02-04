Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Mujeres de 30 a 59 años recibirán hasta $50,000 con Tandas Bienestar 2026

Mujeres tabasqueñas de entre 30 y 59 años podrán fortalecer sus negocios con el nuevo esquema de financiamiento estatal./ RS
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 11:58 - 04 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El cumplimiento de los requisitos documentales es estricto para asegurar la transparencia del proceso

El estado de Tabasco ha dado luz verde al registro para el programa Tandas Mujer Bienestar 2026, una iniciativa que busca transformar el panorama económico de las emprendedoras locales. A través de este mecanismo, el gobierno estatal ofrece financiamientos que inician desde los 5,000 pesos y pueden escalar significativamente, permitiendo que las beneficiarias fortalezcan sus negocios sin los intereses de la banca privada.

Con apoyos de hasta 50,000 pesos, el Gobierno de Tabasco apuesta por la autonomía económica de las jefas de familia./ RS

Esta estrategia está diseñada para mujeres que tengan entre 30 y 59 años y que actualmente operen un micronegocio en cualquiera de los 17 municipios de la entidad. El enfoque principal es el apoyo al autoempleo, permitiendo que tanto comerciantes informales como emprendedoras con locales establecidos accedan a recursos frescos para la compra de herramientas, maquinaria o materia prima.

El modelo de apoyo destaca por ser progresivo. Esto significa que las mujeres reciben una primera entrega y, al demostrar un manejo responsable del recurso, desbloquean etapas posteriores con montos más altos. Bajo este sistema de confianza y cumplimiento, el financiamiento puede alcanzar un techo de 50,000 pesos, impulsando el crecimiento real de los proyectos productivos a largo plazo.

El programa busca que micronegocios, tanto formales como informales, accedan a capital de trabajo sin intereses bancarios./ RS

Para asegurar que ninguna interesada se quede fuera, las autoridades han habilitado un sistema de registro dual. Las mujeres pueden optar por realizar su trámite en línea a través de la plataforma del SIF Tabasco o, si prefieren atención personalizada, acudir a los centros integradores y Oficinas de Atención al Pueblo distribuidas en todo el territorio estatal.

¿Cuáles son los requisitos y pasos para el registro en 2026?

Para formalizar la solicitud, las interesadas deben presentar documentación oficial vigente. Es indispensable contar con la INE, una CURP actualizada a 2026 y comprobante de domicilio. Además, se solicita evidencia física del emprendimiento mediante dos fotografías de los productos o del lugar de trabajo, lo cual sirve para validar que el apoyo se destinará efectivamente a una actividad productiva real.

El proceso digital consiste en crear un perfil con correo electrónico y contraseña en el portal oficial. Una vez dentro, se debe completar un cuestionario que incluye datos personales, información sobre la vivienda y detalles específicos del negocio. Es fundamental que los documentos se carguen correctamente en formato PDF para que el sistema pueda procesar la evaluación sin contratiempos.

Cabe destacar que no se ha fijado una fecha de vencimiento inmediata para las inscripciones; la convocatoria permanecerá vigente hasta cumplir con el cupo programado por la administración estatal. Esto permite que las mujeres residentes en zonas rurales tengan oportunidad de trasladarse a las sedes municipales o a la oficina central en Villahermosa para completar su trámite.

El registro puede realizarse de manera digital o presencial en las sedes de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico./ RS

Con este programa, Tabasco busca consolidar una red de mujeres económicamente independientes. Al otorgar capital directo y sin intermediarios, Tandas Mujer Bienestar 2026 se posiciona como una herramienta clave para reactivar la economía desde la base social, premiando el esfuerzo de quienes sostienen sus hogares mediante el comercio y la producción local.

Personal autorizado brinda asesoría a las interesadas para completar su expediente y subir sus fotos de evidencia al sistema./ Pixabay
Últimos videos
Lo Último
17:24 ¿Nuevo estadio? Cruz Azul y la Jefa de Gobierno de la CDMX se reúnen para afinar detalles
17:16 Pavel Pardo defiende posible llamado de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana
17:12 Ochoa y el AEL Limassol sorprenden en Chipre y avanzan a semifinales de Copa
17:09 México emite alerta de viaje para no ir a Irán, Líbano e Israel ¿Pero por qué?
16:54 Manchester City sella su pase a la Final de la Carabao Cup tras golear al Newcastle
16:53 Inter de Milán se impone al Torino y avanza en la Copa de Italia
16:41 Athletic Bilbao, con gol de último minuto, vence a Valencia y accede a Semifinales de Copa del Rey
16:36 El PLAN de AGUIRRE para FIDALGO y OBED VARGAS; MUNDIAL a la vista
16:15 Moisés Muñoz revela pactos en el Tri: "Un patrocinador lo llevó al Mundial"
16:09 Aparecen iguanas congeladas: el gobierno te dice qué hacer con ellas
Tendencia
1
Futbol Pumas: Efraín Juárez defiende su planteamiento a pesar de la goleada sufrida ante San Diego
2
Futbol Simeone se ilusiona con Obed Vargas y el resto de los fichajes invernales del Atlético
3
Empelotados Reconocido exdirectivo se une a Fox Sports México como nuevo especialista
4
Futbol Nacional Fidalgo al Tri: FMF inicia trámites ante FIFA para convocar al Maguito
5
Futbol ¡De Puskas! Así fue el golazo de chilena de Robert Morales ante San Diego
6
Empelotados ‘Partido de mier…’: Daniel Brailovsky y Ángel García Toraño fueron sorprendidos opinando sobre el juego de Tigres
Te recomendamos
¿Nuevo estadio? Cruz Azul y la Jefa de Gobierno de la CDMX se reúnen para afinar detalles
Futbol Nacional
04/02/2026
¿Nuevo estadio? Cruz Azul y la Jefa de Gobierno de la CDMX se reúnen para afinar detalles
Pavel Pardo defiende posible llamado de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana
Futbol
04/02/2026
Pavel Pardo defiende posible llamado de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana
Ochoa y el AEL Limassol sorprenden en Chipre y avanzan a semifinales de Copa
Futbol
04/02/2026
Ochoa y el AEL Limassol sorprenden en Chipre y avanzan a semifinales de Copa
México emite alerta de viaje para no ir a Irán, Líbano e Israel ¿Pero por qué?
Contra
04/02/2026
México emite alerta de viaje para no ir a Irán, Líbano e Israel ¿Pero por qué?
Manchester City sella su pase a la Final de la Carabao Cup tras golear al Newcastle
Futbol Internacional
04/02/2026
Manchester City sella su pase a la Final de la Carabao Cup tras golear al Newcastle
Inter de Milán se impone al Torino y avanza en la Copa de Italia
Futbol
04/02/2026
Inter de Milán se impone al Torino y avanza en la Copa de Italia