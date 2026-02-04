Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEO: Hombres se disfrazan de barrenderos para robar casa en CDMX

Ladrones se hicieron pasar por barrenderos para lograr su cometido/X: @PrensaCDMX
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 12:07 - 04 febrero 2026
Los hombres platicaron con su víctima y luego la sometieron para ingresar a su hogar, llevándose dinero, joyas y un auto

En redes sociales se volvió viral un video en el que se observa a hombres haciéndose pasar por barrenderos de la Ciudad de México para cometer un asalto a casa habitación, a plena luz del día, en la colonia San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero.

Asalto a plena luz del día en San Juan de Aragón

Los hechos ocurrieron alrededor de las 4:00 de la tarde del martes 3 de febrero, sobre la Avenida 611, en la colonia San Juan de Aragón 4ª Sección, cuando una joven llegó a su domicilio tras su jornada laboral.

El robo sucedió a plena luz del día en la colonia San Juan de Aragón/X: @PrensaCDMX

Fingieron ser barrenderos para ganarse la confianza

En el video que circula en redes sociales se aprecia que la joven desciende de su vehículo Mini Cooper gris, mientras que en la banqueta ya se encontraban dos hombres vestidos con el uniforme naranja que utilizan los trabajadores de limpia de la CDMX.

Ambos fingían barrer la calle, incluso portaban escobas grandes, lo que no levantó sospechas.
Antes de ingresar a su vivienda, la joven intercambia algunas palabras con ellos, mientras otras personas pasan por la banqueta.

El momento del ataque quedó grabado

Cuando la joven se voltea para abrir la puerta de su casa, los supuestos barrenderos la empujan y la someten, ingresando por la fuerza a la vivienda y dejando la puerta abierta para que un tercer cómplice se sume al asalto.

Cámaras captaron el robo dentro de la casa

Cámaras de seguridad instaladas al interior del domicilio, ubicado en San Juan de Aragón, muestran que los dos primeros hombres, con pistola en mano, forcejean con la joven hasta someterla.

Momentos después, su madre sale para ver qué ocurre y también es amagada por los presuntos delincuentes.

Los supuestos barrenderos se metieron a la casa y sometieron a sus víctimas/X: @PrensaCDMX

Se llevaron joyas, dinero y el automóvil

Finalmente, los tres asaltantes llegan hasta la sala de la casa y, con ambas víctimas amarradas de las manos, revisan el inmueble.

De acuerdo con lo que relató la madre de la joven a N+, los delincuentes se llevaron joyas, relojes, dinero en efectivo, otros objetos de valor y el Mini Cooper en el que la joven había llegado.

Operativo sin detenidos

Tras el reporte a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), policías capitalinos acudieron al lugar y desplegaron un operativo de búsqueda.

El vehículo robado fue localizado abandonado unos kilómetros adelante, sobre la Avenida Taxímetros, sin embargo, no se logró detener a los tres sospechosos, cuyo paradero sigue siendo desconocido.

Posible nuevo modus operandi en CDMX

El video ha generado gran indignación en redes sociales, principalmente porque el asalto ocurrió a plena luz del día, en una avenida muy transitada, con escuelas y comercios cercanos.

Además, llamó la atención el disfraz de barrenderos, lo que ha despertado alertas sobre un posible nuevo modus operandi utilizado por delincuentes para cometer robos en la Ciudad de México.

