¡Y TODO PARA QUÉ...! Intocable dará concierto gratuito en el Zócalo de CDMX

La legendaria agrupación Intocable, una de las más queridas del regional mexicano, confirmó que dará un show gratis en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, programado para el 15 de septiembre de 2026 en el marco de las celebraciones del Grito de Independencia. La noticia fue divulgada por la propia banda a través de sus redes sociales al anunciar las fechas de su gira nacional e internacional 2026.

Intocable anunció un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México. / IG @grupointocable

¿Cuándo y por qué es especial este concierto?

El concierto gratuito de Intocable en el Zócalo de CDMX está programado para el 15 de septiembre de 2026, una fecha muy significativa para México, ya que forma parte de las celebraciones de la Independencia del país tras la ceremonia del Grito de Independencia en la noche del 15 de septiembre.

Este evento se sumaría a una tradición de shows masivos gratuitos en el corazón de la capital durante las fiestas patrias, donde miles de personas se reúnen para disfrutar de música y festejos sin costo alguno.

Aunque la propia agrupación ya anunció esta fecha en su calendario, el Gobierno de la Ciudad de México todavía no ha confirmado oficialmente la realización del concierto, particularmente en temas de logística y seguridad ante la gran asistencia esperada.

La agrupación se presentará ante miles de personas en la Plaza de la Constitución. / IG @grupointocable

Fechas y ciudades de la gira 2026

El concierto del Zócalo forma parte del “Cultura Tour 2026” de Intocable, que incluirá varias fechas importantes en México y Estados Unidos. Algunas de las presentaciones ya anunciadas en México son: 11 de abril de 2026: Monterrey — Nido de los Tigres

16 de mayo de 2026: CDMX — Plaza de Toros

23 de mayo de 2026: Guadalajara — Plaza de Toros

29 de mayo de 2026: Mexicali — Plaza de Toros

30 de mayo de 2026: Tijuana — Plaza de Toros

15 de septiembre de 2026: CDMX — Zócalo

25 de septiembre de 2026: Toluca — Estadio Toluca

4 de octubre de 2026: Querétaro — Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez

11 de octubre de 2026: León — La Velaria

7 de noviembre de 2026: Monterrey — Estadio Banorte

La cita será el próximo 15 de septiembre. / IG @grupointocable

¿Qué esperar del concierto en el Zócalo?

Si se confirma oficialmente, el concierto de Intocable será gratuito y abierto al público, como parte de las actividades culturales y festivas que se organizan tradicionalmente en el Zócalo capitalino cada 15 de septiembre. Este tipo de eventos suele atraer a miles de personas aprovechando la emblemática Plaza de la Constitución como escenario, donde el público podrá disfrutar de los éxitos clásicos del grupo como “Fuerte no soy”, “Y todo para qué” o “El amigo que se fue”, entre otros temas representativos de su carrera.