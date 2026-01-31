Febrero inicia con frío en la CDMX: activan doble alerta por bajas temperaturas

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) activó una doble alerta por frío que estará vigente desde las 00:00 hasta las 09:00 horas de este domingo 1 de febrero de 2026. La medida cubre las 16 alcaldías de la capital ante el pronóstico de temperaturas bajas y, en algunas demarcaciones, posibles heladas durante la madrugada.

El inicio de febrero está marcado por un descenso en las temperaturas en la capital del país. / iStock

¿Qué significa la doble alerta por frío en CDMX?

La alerta comprende dos niveles de riesgo:

Alerta Naranja Se aplica en las alcaldías donde se esperan temperaturas entre 1 y 3 °C, con posibilidad de heladas durante la madrugada y primeras horas de la mañana: Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Algunas alcaldías mantienen Alerta Naranja. / iStock

Alerta Amarilla Incluye nueve alcaldías donde se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 °C, sin heladas pero con clima frío: Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Venustiano Carranza La doble alerta busca prevenir riesgos a la salud, especialmente en grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o crónicas.

La doble alerta busca prevenir riesgos a la salud. / iStock

¿Qué recomendaciones dan las autoridades?

Usar al menos tres capas de ropa, preferentemente de algodón o lana.

Proteger nariz, boca y vías respiratorias al salir temprano.

Hidratarse e ingerir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Ventilar adecuadamente interiores si se usan calentadores o chimeneas.

Reportar emergencias al 911, o a los teléfonos de Locatel: 55 5658 1111 y 55 5683 2222.