Febrero inicia con frío en la CDMX: activan doble alerta por bajas temperaturas
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) activó una doble alerta por frío que estará vigente desde las 00:00 hasta las 09:00 horas de este domingo 1 de febrero de 2026. La medida cubre las 16 alcaldías de la capital ante el pronóstico de temperaturas bajas y, en algunas demarcaciones, posibles heladas durante la madrugada.
¿Qué significa la doble alerta por frío en CDMX?
La alerta comprende dos niveles de riesgo:
Alerta Naranja
Se aplica en las alcaldías donde se esperan temperaturas entre 1 y 3 °C, con posibilidad de heladas durante la madrugada y primeras horas de la mañana:
Álvaro Obregón
Cuajimalpa
Gustavo A. Madero
La Magdalena Contreras
Milpa Alta
Tlalpan
Xochimilco
Alerta Amarilla
Incluye nueve alcaldías donde se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 °C, sin heladas pero con clima frío:
Azcapotzalco
Benito Juárez
Coyoacán
Cuauhtémoc
Iztacalco
Iztapalapa
Miguel Hidalgo
Tláhuac
Venustiano Carranza
La doble alerta busca prevenir riesgos a la salud, especialmente en grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o crónicas.
¿Qué recomendaciones dan las autoridades?
Usar al menos tres capas de ropa, preferentemente de algodón o lana.
Proteger nariz, boca y vías respiratorias al salir temprano.
Hidratarse e ingerir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
Evitar cambios bruscos de temperatura.
Ventilar adecuadamente interiores si se usan calentadores o chimeneas.
Reportar emergencias al 911, o a los teléfonos de Locatel: 55 5658 1111 y 55 5683 2222.
