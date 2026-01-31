Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Febrero inicia con frío en la CDMX: activan doble alerta por bajas temperaturas

Activaron alertas por bajas temperaturas en la Ciudad de México. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 17:51 - 31 enero 2026
La Ciudad de México vivirá un descenso importante de temperaturas este domingo 1 de febrero

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) activó una doble alerta por frío que estará vigente desde las 00:00 hasta las 09:00 horas de este domingo 1 de febrero de 2026. La medida cubre las 16 alcaldías de la capital ante el pronóstico de temperaturas bajas y, en algunas demarcaciones, posibles heladas durante la madrugada.

El inicio de febrero está marcado por un descenso en las temperaturas en la capital del país. / iStock

¿Qué significa la doble alerta por frío en CDMX?

La alerta comprende dos niveles de riesgo:

Alerta Naranja

Se aplica en las alcaldías donde se esperan temperaturas entre 1 y 3 °C, con posibilidad de heladas durante la madrugada y primeras horas de la mañana:

  • Álvaro Obregón

  • Cuajimalpa

  • Gustavo A. Madero

  • La Magdalena Contreras

  • Milpa Alta

  • Tlalpan

  • Xochimilco

Algunas alcaldías mantienen Alerta Naranja. / iStock

Alerta Amarilla

Incluye nueve alcaldías donde se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 °C, sin heladas pero con clima frío:

  • Azcapotzalco

  • Benito Juárez

  • Coyoacán

  • Cuauhtémoc

  • Iztacalco

  • Iztapalapa

  • Miguel Hidalgo

  • Tláhuac

  • Venustiano Carranza

La doble alerta busca prevenir riesgos a la salud, especialmente en grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o crónicas.

La doble alerta busca prevenir riesgos a la salud. / iStock

¿Qué recomendaciones dan las autoridades?

  • Usar al menos tres capas de ropa, preferentemente de algodón o lana.

  • Proteger nariz, boca y vías respiratorias al salir temprano.

  • Hidratarse e ingerir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

  • Evitar cambios bruscos de temperatura.

  • Ventilar adecuadamente interiores si se usan calentadores o chimeneas.

  • Reportar emergencias al 911, o a los teléfonos de Locatel: 55 5658 1111 y 55 5683 2222.

Protección Civil emitió recomendaciones para prevenir riesgos a la salud durante la temporada de frío. / iStock
Clima
