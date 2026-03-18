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Futbol

Cruz Azul vs LAFC: Cuartos de Final con sabor a revancha

Cruz Azul vs LAFC: Cuartos de Final con sabor a revancha | X @CruzAzul
Cruz Azul vs LAFC: Cuartos de Final con sabor a revancha | X @CruzAzul
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 00:44 - 18 marzo 2026
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La Máquina avanzó de ronda en la Concacaf Champions Cup y ahora se medirá al LFC

Quedó definido el primer cruce de Cuartos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf, siendo uno de los duelos más llamativos con el campeón defensor, Cruz Azul midiéndose ante Los Angeles FC, una serie que revive una historia reciente con cuentas pendientes.

Ambos equipos llegan tras superar con autoridad los Octavos de Final.

El conjunto angelino dejó en el camino a LD Alajuelense con un global de 3-2, mientras que La Máquina hizo lo propio al imponerse 4-3 en el global ante Monterrey, sellando su pase en el Estadio Cuauhtémoc.

Rayados eliminado de la Concachampions | MEXSPORT

Pero más allá del presente, el enfrentamiento tiene un antecedente que le pone tensión extra.

En 2020, LAFC eliminó a Cruz Azul en los Cuartos de Final por marcador de 2-1, en una serie atípica que pasó de ser Ida y Vuelta a partido único en Orlando debido a la pandemia de COVID-19.

Hoy el escenario es distinto, pero el recuerdo sigue fresco. Cruz Azul tendrá la oportunidad de cobrar revancha ante un rival que ya sabe lo que es golpearlo en instancias decisivas.

Cruz Azul ya se enfrentó a LAFC en la Concachampions | MEXSPORT

Además, el duelo promete espectáculo por la calidad individual en ambos planteles. LAFC cuenta con figuras como Denis Bouanga y el experimentado arquero Hugo Lloris, mientras que los celestes buscarán imponer condiciones con su propio arsenal.

La mesa está puesta: Cuartos de Final definidos y una serie que no solo vale el pase a Semifinales, sino también la oportunidad de saldar una deuda pendiente.

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