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Aficionados revientan a Fox One tras la caída de transmisión de Cruz Azul vs Rayados
La transmisión del partido entre Cruz Azul y Monterrey, correspondiente a la Vuelta de los Octavos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf, registró fallas técnicas que generaron múltiples reacciones entre los aficionados, quienes reportaron la caída de la señal de Fox One durante los primeros minutos del encuentro.
El conjunto celeste llegó al compromiso con ventaja de 3-2 en el marcador global, por lo que Rayados estaba obligado a marcar al menos dos goles para aspirar al pase a la siguiente ronda. En el arranque del partido, el equipo regiomontano sorprendió con un disparo de larga distancia que terminó en el fondo de la portería defendida por Andrés Gudiño, igualando el global 3-3.
Falla en la transmisión tras el gol
El momento del gol, anotado por Jorge Rodríguez, coincidió con la interrupción de la transmisión. La señal quedó congelada, lo que inicialmente generó confusión entre los espectadores, quienes atribuyeron el problema a fallas en su conexión a internet. Sin embargo, posteriormente se identificó que el inconveniente provenía del servicio de streaming Fox One.
De acuerdo con reportes de usuarios, la interrupción se prolongó por más de 10 minutos, afectando uno de los momentos clave del encuentro. La transmisión regresó minutos después, permitiendo a los aficionados retomar el seguimiento del partido.
"Fox One":— ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) March 18, 2026
Porque presentó fallas durante de la transmisión del juego de Rayados ante Cruz Azul pic.twitter.com/2oZr16kO7B
Reclamos en redes sociales por el servicio
Tras la caída de la señal, usuarios manifestaron su inconformidad en redes sociales, principalmente por tratarse de un servicio de paga con un costo mensual de 175 pesos mexicanos.
Comentarios como, "sigue trabada esa porquería de transmisión de Fox One, Espero que haya un reembolso", "Partido congelado en la transmisión de Fox One desde el minuto 7", "solo pague la suscripción a tu terrible plataforma para ver el partido y salen con que se les cae la transmisión", y "La cámara toda mojada y todavía se les cae la transmisión. Pésimo servicio lo de Fox One", invadieron las redes
La conversación digital se intensificó con llamados de algunos usuarios a la Procuraduría Federal del Consumidor para solicitar posibles reembolsos ante las fallas del servicio.
A pesar de este incidente, la transmisión continuó sin mayores interrupciones durante el resto del encuentro. En lo deportivo, Cruz Azul logró marcar un tanto adicional para colocarse con ventaja de 4-3 en el marcador global, en un partido que mantuvo la atención de los aficionados tanto por lo ocurrido en la cancha como por los problemas en la señal.