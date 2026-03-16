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Futbol

Cruz Azul honra la memoria de Rodrigo Mondragón con una placa en La Noria

Panorámica de las instalaciones de la Noria durante un partido de categorías inferiores | IMAGO 7
Panorámica de las instalaciones de la Noria durante un partido de categorías inferiores | IMAGO 7
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 15:37 - 16 marzo 2026
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El equipo cementero decidió hacer un pequeño homenaje al aficionado que falleció en CU

Cruz Azul colocó una placa en sus instalaciones de La Noria para honrar a Rodrigo Mondragón, aficionado celeste que perdió la vida a causa de la violencia ocurrida en el Estadio Olímpico Universitario, luego del partido contra Monterrey en el Apertura 2025.

La iniciativa surgió del presidente del club, Víctor Velázquez, con la intención de que el recuerdo del seguidor cementero permanezca siempre en la casa del equipo y sirva también como un mensaje de reflexión dentro del futbol.

Panorámica previo a un partido de Cruz Azul en la Liga MX | IMAGO 7
Panorámica previo a un partido de Cruz Azul en la Liga MX | IMAGO 7

La placa fue colocada en uno de los jardines de La Noria y contiene una frase que busca dejar una postura clara contra la violencia en los estadios. En ella puede leerse: "Nunca más un futbol manchado por la violencia”.

Debajo de ese mensaje aparece la dedicatoria que recuerda al aficionado celeste: “En memoria de Rodrigo Mondragón. CF Cruz Azul. 12 de marzo de 2026”, fecha en la que el club decidió rendirle este homenaje permanente.

Así es la placa que Cruz Azul puso para honrar la memoria de Rodrigo Mondragón | ILIANY APARICIO
Así es la placa que Cruz Azul puso para honrar la memoria de Rodrigo Mondragón | ILIANY APARICIO

Como parte del acto conmemorativo, también se plantó un olivo junto a la placa. Este árbol, reconocido por su simbolismo universal, representa la paz y el renacimiento, valores con los que el club busca mantener viva la memoria del seguidor.

El gesto pretende convertir ese espacio en un lugar de recuerdo y reflexión para jugadores, trabajadores y visitantes de las instalaciones, recordando que el futbol debe ser un espacio de pasión y convivencia, nunca de violencia.

De esta manera, Cruz Azul rinde tributo a uno de los suyos y envía un mensaje claro: que tragedias como la que terminó con la vida de Rodrigo Mondragón no vuelvan a repetirse en el futbol mexicano.

Aficionados de Cruz Azul despidieron a Rodrigo Mondragón | CAPTURA&amp;nbsp;
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