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Futbol

Sergio Bueno critica la marginación de técnicos mexicanos en la Liga MX

Las Águilas se preparan para volver al ahora Estadio Banorte
Jorge Armando Hernández 12:10 - 16 marzo 2026
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El DT de Mazatlán hizo un llamado a los estrategas nacionales para pelear por más lugares

El director técnico del Mazatlán FC, Sergio Bueno, fue claro y contundente al referirse a la falta de oportunidades para los entrenadores nacionales en el futbol mexicano, una situación que calificó como una marginación persistente dentro de la Liga MX.

Las declaraciones de Bueno se dieron después de la derrota de su equipo por 2-0 ante el Club América el pasado fin de semana, durante la Jornada 10 del torneo. A pesar del resultado, el estratega consideró que su equipo tuvo argumentos para, al menos, aspirar al empate.

Sergio Bueno, DT del Mazatlán l IMAGO7

Crisis de técnicos mexicanos

Actualmente, de los 18 clubes que conforman la Liga MX, únicamente dos cuentan con entrenadores mexicanos en el banquillo: Mazatlán, dirigido por Sergio Bueno, y Pumas UNAM, bajo el mando de Efraín Juárez. Hasta el fin de semana pasado también figuraba Ignacio Ambriz al frente del Club León, aunque presentó su renuncia al cargo.

Merece la pena hablar a fondo de una situación de esta naturaleza. Creo que hay un desfase total y absoluto en nuestra competencia, donde el técnico mexicano ya tiene varios años marginado y el espacio que ocupamos es mínimo
Nacho Ambriz en el Estadio León en el Clausura 2026 I IMAGO7

Experiencia en el banquillo

A lo largo de su trayectoria, Sergio Bueno ha dirigido a diversos equipos del futbol mexicano. En la entonces Liga de Ascenso estuvo al frente de clubes como Atlante y Tiburones Rojos de Veracruz, además de tener una etapa como director técnico de Jaguares, Necaxa y Cruz Azul -entre otros- en Primera División.

Ricardo Rodriguez ha sido la figura de Mazatlán | MEXSPORT
América venció a Mazatlán | MEXSPORT

El llamado de Sergio Bueno a los entrenadores nacionales

Durante sus declaraciones, el estratega también hizo un llamado a los entrenadores mexicanos a defender su espacio dentro del futbol nacional y demostrar su capacidad para dirigir en la máxima categoría.

Bueno exhortó a sus colegas a aprovechar las oportunidades cuando se presenten y evidenciar que cuentan con el nivel necesario, sin depender de la constante contratación de técnicos extranjeros.

Tenemos que levantar la mano, tenemos que hacernos sentir. De cierta forma debemos buscar que quien esté en activo capitalice la oportunidad y lo haga ver, a través de ustedes, para que haya una postura diferente de la gente que decide y se vuelva a apostar por el técnico mexicano
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