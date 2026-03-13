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Sergio Bueno afirma que existe corrupción en Fuerzas Básicas del futbol mexicano
Sergio Bueno, actual director técnico de Mazatlán FC, declaró que si existe corrupción en ligas inferiores y Fuerzas Básicas donde los entrenadores piden dinero a los padres de los futbolistas para que puedan crecer en el futbol.
En una entrevista para Faitelson Sin Censura de TUDN, el estratega del conjunto mazatleco se refirió a la malas prácticas que aún existen en el futbol mexicano sobre todo en la etapa formativa del futbolista.
Sergio Bueno relata malas prácticas durante su estancia en Liga de Ascenso
Bueno relata su experiencia como director técnico en Liga de Ascenso donde dirigió a León, Atlante y al Veracruz donde según su declaración se dio cuenta de que ocurren cosas que ensucian lo que el deporte quiere representar.
"Es una plaga que ha crecido, la mayor parte de mi carrera que he estado en Primera por suerte, pero sin demeritar nada, me tocó dirigir en Ascenso a León, Veracruz y Atlante, ahora con Colima, te encuentras esa cercanía empiezas a enterarte, la realidad, ensucia lo que se percibe el deporte en realidad de forma lúdica, estamos desarrollando seres humanos y con estas prácticas nocivas, la gente abusa del deseo de los padres porque sus hijos se abran camino, los padres se vuelven cómplices de ello.
El estratega considera que además de ser una práctica que le ve la cara tanto a los niños como a sus padres, es un engaño completo porque al final los que van a llegar lejos son aquellos que tienen talento y los que no tienen se van a quedar en el camino.
Bueno señala a las apuestas ilegales
Bueno señaló que aunado a esas malas prácticas se unen las apuestas ilegales que también son un factor de deterioro en el futbol mexicano. Esta acciones se dan mucho en escuelas formativas, Liga Premier y Liga de Ascenso donde los propios jugadores participan en apuestas e incluso amaño de partidos.