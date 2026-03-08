Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Luis Romo aprovechará la Fecha FIFA para priorizar su recuperación con Chivas

Jorge Armando Hernández 23:53 - 07 marzo 2026
El centrocampista se lesionó durante el partido contra Mazatlán en la Jornada 5

Luis Romo, líder de Chivas, ha tenido semanas complicadas, ya que durante la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX, se lesionó por lo que se perdió tres fechas de juego.

Luis Romo se atenderá la lesión durante la Fecha FIFA | IMAGO7

El centrocampista volvió hasta el partido ante Toluca el cual perdió Chivas por 2-0, la segunda derrota de Chivas en el Clausura 2026.

En el partido en el Nemesio Diez, Romo tuvo que salir de cambio debido a que se resintió de la lesión.

Luis Romo salió lesionado ante Toluca | IMAGO7

Según información de TUDN, hay varias fechas que se tienen contempladas para el regreso definitivo de Romo. Su reaparición en las canchas apunta a la jornada 13 contra Pumas.

En temas de Selección Mexicana, su lesión lo mantendría fuera de las convocatorias del Tri por lo que puede aprovechar fácilmente la fecha FIFA para poder atenderse la lesión.

¿Qué lesión tiene Luis Romo?
Luis Romo puede regresar hasta la jornada 13| MEXSPORT

El jugador rojiblanco presenta una lesión muscular en el muslo derecho específicamente en los isquiotibiales, una recaída en un desgarro de segundo grado.

