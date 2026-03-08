Verificación de edad requerida
Luis Romo aprovechará la Fecha FIFA para priorizar su recuperación con Chivas
Luis Romo, líder de Chivas, ha tenido semanas complicadas, ya que durante la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX, se lesionó por lo que se perdió tres fechas de juego.
El centrocampista volvió hasta el partido ante Toluca el cual perdió Chivas por 2-0, la segunda derrota de Chivas en el Clausura 2026.
En el partido en el Nemesio Diez, Romo tuvo que salir de cambio debido a que se resintió de la lesión.
Según información de TUDN, hay varias fechas que se tienen contempladas para el regreso definitivo de Romo. Su reaparición en las canchas apunta a la jornada 13 contra Pumas.
En temas de Selección Mexicana, su lesión lo mantendría fuera de las convocatorias del Tri por lo que puede aprovechar fácilmente la fecha FIFA para poder atenderse la lesión.
¿Qué lesión tiene Luis Romo?
El jugador rojiblanco presenta una lesión muscular en el muslo derecho específicamente en los isquiotibiales, una recaída en un desgarro de segundo grado.