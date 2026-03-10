¿Volverá a vestir de azulcrema? Lichnovsky aseguró que su relación con América no ha terminado

La incertidumbre que rodeó el entorno de Coapa finalmente ha terminado. Han pasado poco más de tres meses desde el 26 de noviembre de 2025, última vez que Igor Lichnovsky defendió los colores de América en la Liga MX.

Tras semanas de especulaciones, el zaguero andino rompió el silencio en una despedida oficial que deja la puerta abierta a un posible retorno. Por ahora, el defensa chileno se mantiene en el futbol de Turquía, con Fatih Karagümrük, a donde llegó luego de su salida de Coapa.

Lichnovsky asegura que no terminó su relación con América

El proceso de salida no fue sencillo. Para el Clausura 2026, el cuerpo técnico encabezado por André Jardine y la directiva azulcrema decidieron no contemplar al chileno en el plantel, debido a la saturación de plazas de jugadores No Formados en México (NFM).

Lichnovsky en partido contra Rayados en los Cuartos de Final del Apertura 2025 | IMAGO 7

Esta decisión sumergió a ambas partes en un periodo de "impasse": el jugador buscaba acomodo mientras el club gestionaba la salida de un activo con contrato vigente. Fue hasta el pasado 6 de febrero cuando la institución hizo oficial su traspaso al futbol turco.

Previo a ello, Lichnovsky se mantuvo trabajando en solitario en las instalaciones del club. Y aunque ya pasó un mes de su salida del equipo azulcrema, América compartió un mensaje de despedida del jugador. "Para nada siento que haya terminado una etapa, ya me conocen".

Lichnovsky en celebración con América | IMAGO 7

"Saben que hago muchas cosas fuera del campo y creo que mi relación con América no va a terminar solo por ahora (...) nos esperarán nuevas ideas, nuevos proyectos y tampoco cerraría la puerta a poder tener un gran rendimiento en Europa y poder volver a defender en alguna otra situación al equipo", declaró.

¿Qué dijo Lichnovsky sobre la afición de América?

Por otra parte, el defensa pidió a los seguidores que recuerden su etapa con las Águilas como la de alguien que siempre se entregó al club. "No solo dentro de la cancha, que se entregó al máximo como aficionado, como defensor del nombre y de la camiseta".

Lichnovsky en el partido de América contra Chivas en el Apertura 2025 | IMAGO 7

"(Alguien) que se entregó al máximo en el tiempo de mi lesión, con compromisos y proyectos para que el Club América, o como dijo Don Emilio Azcárraga, pudiese transmitir un compromiso de que el futbolista que viene al equipo no solo va a estar en los 90 minutos", añadió.

Por último, aseguró que para él fue muy importante formar parte del tricampeonato. "Venía a un club que me iba a exigir lograr lo máximo nuevamente. Significa mucho para mí porque hubo un cuerpo técnico que confió, que desde el primer momento me dio ese espacio para yo expresarme como futbolista y como persona", finalizó.